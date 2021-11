Ranking Apple en Perú : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy miércoles, 17 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Perú, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Nostálgico

«Nostálgico» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Lo Siento BB:/

«Lo Siento BB:/» de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la segunda posición, lo que apunta a que va de salida.

3. Yonaguni

«Yonaguni» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Sobrio

Cosechar éxitos es sinónimo de Maluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Sobrio», debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

En quinto lugar, continúa «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift.

6. Tacones Rojos

El sencillo más reciente de Sebastián Yatra ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Tacones Rojos» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Volví

«Volví» de Aventura y Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. SEJODIOTO

«SEJODIOTO», interpretado por KAROL G, ocupa el octavo lugar de la lista.

9. Mon Amour (Remix)

Con una diferencia favorable de 3, «Mon Amour (Remix)» de zzoilo y Aitana se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. Qué Más Pues?

El que fuera un exitazo de J Balvin y Maria Becerra va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la décima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9 .

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público peruano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.