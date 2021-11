Ranking Apple en Chile : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy miércoles, 17 de noviembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Chile?

Apple se caracteriza por darte la oferta de mejor calidad. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 transmisiones más populares. Los usuarios las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de streaming.

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

3. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

4. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

5. Radio Duna | Hablemos en Off

A partir de las 8 de la mañana, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río le agregan valor a la actualidad en Hablemos en Off. Los temas, especialistas y entrevistados que hacen noticia están en Duna.

6. Top Noticias Tech

Podcast semanal con las últimas noticias alrededor del mundo de tecnología. Conversaciones, entrevistas y novedades desde Tesla hasta Apple. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Weona Que Creici

Toda cola tiene dos historias, hija: la que le dicen que es suya y la que se cuenta a sí misma. A lo largo de doce capítulos la Wilo y la Fernando se cuentan los relatos y mentiras con que han armado sus propias biografías buscando, en una de esas, aprender algo importante : que, a fin de cuentas, no hay nada que sea tan importante. @weonaquerabia @noestoycreici Música: Medusa - Feli Mirez Ig: @felimirez

8. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

9. Enigmas sin resolver

Enigmas sin Resolver te lleva a recorrer los misterios más grandes de este mundo de la mano de Dafnne Wejebe. Con la ayuda de todos los escuchas #enigmáticos, investigaciones y expertos con demostrada historia en sus campos, Dafnne trata de resolver estos misterios durante cada episodio, ¿estás listo para ayudar? #SoyEnigmático

10. La Ciencia Pop

La Ciencia Pop es un podcast semanal sobre historias de ciencia que está inspirado en el libro del mismo nombre, editado en Chile, España y República Checa. Si te gustó, puedes aportar en mi Patreon www.patreon.com/LaCienciaPop

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público chileno en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.