Presidente de Chile esquiva moción de acusación constitucional

(Bloomberg) -- El multimillonario presidente de Chile, Sebastián Piñera, esquivó una moción de acusación constitucional presentada después de que los papeles de Pandora revelaran un posible conflicto de intereses en la venta por parte de su familia de una participación en un proyecto minero.

El martes, el apoyo del Senado a la moción alcanzó los 24 votos, menos de los dos tercios, o 29 votos, necesarios para iniciar un juicio político contra un jefe de Estado. La medida allana el camino para que Piñera llegue al final su mandato, que concluye en marzo.

Si la moción se hubiera aprobado, Piñera habría sido destituido y tendría prohibición de ejercer cargos públicos durante al menos cinco años. La Fiscalía continúa llevando a cabo una investigación en torno a las revelaciones de los papeles de Pandora.

Piñera terminará su mandato con un bajo nivel de popularidad y escasa influencia en la política local. Se trata de la segunda vez que elude una acusación constitucional durante su período de cuatro años. La semana pasada, la Cámara de Diputados votó a favor de la moción alegando que violó la Constitución mediante la venta por parte de su familia de una participación indirecta en un proyecto de mineral de hierro de US$2.500 millones llamado Dominga.

Los papeles de Pandora, una filtración divulgada en octubre de unos 12 millones de documentos financieros confidenciales, revelaron un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 que formalizaba la venta, señalando que parte del pago estaba presuntamente condicionado a que el Gobierno no declarara el área como zona de reserva natural.

En ese momento, Piñera cumplía su primer mandato como presidente y tenía la última palabra sobre cualquier cambio de estatus para la zona. Él ha dicho que sus finanzas se colocaron en un fideicomiso ciego cuando asumió el cargo y que no se le informó de los detalles del acuerdo.

La defensa del presidente también ha dicho que ya había sido investigado en 2017 en relación con el mismo acuerdo y que las pesquisas no dieron lugar a ningún cargo.

Los chilenos votarán por la presidencia el domingo, mientras que una potencial segunda vuelta, de ser necesaria, se llevará a cabo el 19 de diciembre. Piñera no puede postularse para la reelección.

El candidato de derecha José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric son los dos favoritos en las encuestas y se espera que pasen a una segunda ronda.

Piñera y su Gobierno han sido muy impopulares desde el inicio de un período de malestar social en octubre de 2019. En noviembre, su nivel de desaprobación llegó a un 78%, mientras que solo el 16% apoyó al presidente, según una encuesta Cadem publicada el 14 de noviembre.

