Portaltic.-Riot Games presenta Ruined King: A League of Legends Story, un RPG por turnos para un jugador

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



La desarrolladora de videojuegos Riot Games ha lanzado por sorpresa el Rol Playing Game (RPG, por sus siglas en inglés) Ruined King: A League of Legends Story, un juego de rol por turnos para un jugador que la compañía ha creado en colaboración con Airship Syndicate.



Bajo el sello Riot Forge y desarrollado por Airship Syndicate, titulares del título Battle Chasers, Ruined King: A League of Legends Story presenta este universo de forma diferente a la habitual, cuya historia se desarrolla en dos regiones de Runaterra.



Estas son Aguas Estancadas, una ciudad portuaria en la que viven cazadores de monstruos marinos y contrabandistas; e Islas de la Sombra, un territorio maldito por Niebla Negra, la bruma que las envuelve de forma permanente y contamina la tierra con brujería oscura.



Una vez más, vuelve a contar con la cazarrecompensas Miss Fortune, la mujer zorro de nueve colas Ahri, el jonio Yasuo, Braum (héroe de Freljord), sacerdotisa Kraken Illaoi y Pyke, arponero de Aguas Estancadas.



El videojuego, que ya está disponible para su compra en formato digital para PS4, Nintendo Switch, PC y Xbox One y se puede comprar tanto en la página web de Steam, GOG Y Epic Games Store. También está previsto que más adelante llegue a PS5 y Xbox Series X/S, y que su actualización sea gratuita para quienes lo compren para las consolas predecesoras.



Presenta dos formatos: estándar, a un precio de 29,99 euros o la edición deluxe, que se puede adquirir por 39,99 euros, que incorpora contenido descargable, como aspectos de la Ruina para todos los campeones jugables, el pack de armas 'Objetos perdidos', así como el pack inicial de la Ruina.