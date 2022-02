Portaltic.-Netatmo combate las intoxicaciones por monóxido de carbono con su nuevo detector inteligente, ya disponible en España

17-11-2021 Detecttor de monóxido de carbono inteligente de Netatmo.. Cada año se producen alrededor de cien muertes por intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) en España, y para combatir esta amenaza, Netatmo ha puesto a la venta en España su nuevo modelo de detector de monóxido de carbono inteligente, con alertas al 'smartphone' cuando los niveles son dañinos y autonomía de batería de diez años. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NETATMO



Cada año se producen alrededor de cien muertes por intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) en España, y para combatir esta amenaza, Netatmo ha puesto a la venta en España su nuevo modelo de detector de monóxido de carbono inteligente, con alertas al 'smartphone' cuando los niveles son dañinos y autonomía de batería de diez años.



Las intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono son un peligro que regresa todos los inviernos y que, a principios de noviembre, ya ha causado la muerte de una joven de 15 años y la hospitalización de otras ocho personas en Azuqueca de Henares (Guadalajara).



"Los bomberos preferimos que las personas tengan detectores de incendios y de monóxido en España antes que extintores en sus casas", ha asegurado durante un evento organizado este miércoles por Netatmo en Madrid el bombero de la Comunidad de Madrid Antonio Novillo, que ha puesto el foco en la importancia de las medidas de prevención frente a intoxicaciones por incendios o malas combustiones.



El monóxido de carbono es un gas inodoro, invisible, que no irrita, que puede ser emitido por aparatos de combustión mal instalados o disfuncionales y que no son controlados cada año, como una chimenea, una cocina de gas o una caldera.



Entre los principales síntomas que afectan a las personas intoxicadas por monóxido de carbono está la sensación de mareo, la apatía y las náuseas, muy similares a la gripe pero sin fiebre. A niveles superiores, las personas llegan a morir por asfixia.



"El monóxido de carbono puede ser letal porque cuando llega a la sangre inhibe su capacidad de llevar oxígeno a los órganos", ha destacado durante el evento en Madrid el Senior Product Marketing Manager de Netatmo, David Zederman.



Para evitar cualquier riesgo de intoxicación, se recomienda instalar un detector de monóxido de carbono funcional en casa, en particular si el domicilio cuenta con aparatos de combustión que pueden ser fuentes de emisión de monóxido de carbono.



DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO INTELIGENTE NETATMO



Para ello, la compañía francesa ha presentado en España su Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo. Este dispositivo mide la tasa de monóxido de carbono en tiempo real en las distintas habitaciones de la casa.



En caso de detección de niveles alarmantes como 300 partículas de CO por millón (ppm), alerta a los usuarios con una alarma de 85 decibelios (dB) para que se pongan fuera de peligro, abandonen el domicilio inmediatamente y avisen a emergencias.



Si el usuario no está en casa, el Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo también envía una notificación al 'smartphone' para que pueda interactuar rápidamente y garantizar la seguridad de su familia.



Desde la compañía señalan que se recomienda reemplazar cualquier detector de monóxido de carbono a los diez años, ya que los sensores se deterioran con el tiempo. Gracias a su batería de larga duración, el Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo tiene una autonomía de diez años. Cuando llega al final de su duración de vida, envía una notificación al usuario para avisarle.



Asimismo, el producto cuenta con una función de autocomprobación de su conexión WiFi, sensor y batería, por lo que, a diferencia de otros detectores de monóxido de carbono o detectores de incendio, no resulta necesario revisar su funcionamiento una vez al año.



El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente de Netatmo funciona sin cable eléctrico y se instala de forma rápida en cualquier pared, en especial en habitaciones con productos con combustión como calderas, chimeneas, estufas o cocinas de gas.



Para sus funciones inteligentes, como las notificaciones, es necesario descargar la aplicación 'Netatmo Home + Security' (gratuita y que requiere iOS 14 y Android 5.0 o superior). Resulta compatible con el ecosistema inteligente HomeKit de Apple.



El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente Netatmo se vende en España desde el lunes a 99,99 euros, sin costes extra ni centralita domótica que añadir.



LLAMAMIENTO PARA SU OBLIGATORIEDAD



Los dispositivos de seguridad como los detectores de incendio o de monóxido de carbono de momento no son obligatorios por ley en España, al contrario que en países del entorno como Reino Unido, el único de Europa que requiere instalar detectores de CO, y Francia, donde los detectores de incendios son obligatorios desde 2015.



La compañía francesa ha hecho un llamamiento a las instituciones españolas para que conviertan estos productos de seguridad en obligatorios en todas las viviendas y edificios de uso público.



Es una petición a la que también se suman los bomberos, como ha señalado Antonio Novillo. "En todos los apartamentos turísticos, incluidas las casas rurales, hemos pedidos que sean obligatorios los detectores de incendios", ha apostillado.