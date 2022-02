Portaltic.-Mujeres 'gamers' debaten sobre la brecha de género: "La plataforma no discrimina, lo hacen los usuarios"

17-11-2021 Captura del coloquio 'YouTube Gaming Mujeres', que ha organizado esta plataforma y en la que han participado CobayasGamer, Rumorest y HelenaGamerStudios. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



El éxito de YouTube se debe, principalmente, a que es una plataforma donde miles de usuarios pueden acceder a contenido gratuito con el objetivo de aprender algo nuevo, entretenerse y y conocer información de su interés.



Sin embargo, en los últimos años el contenido de 'gaming' se ha incrementado y actualmente se posiciona como uno de los contenidos clave de esta plataforma, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios registrados y más de mil millones de visualizaciones diarias, según una nota de prensa remitida a Europa Press.



Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 YouTube registró 40 millones de canales activos de 'gaming' y el pasado año hasta 100.000 millones de horas de retransmisión de contenidos. España es uno de los países europeos que más los genera y más los consume, hasta el punto de que el porcentaje de canales que presentan ingresos de cinco cifras o más se ha incrementado en un 35 por ciento desde junio de 2020 hasta el mismo mes de 2021.



A pesar de que se ha registrado un incremento importante de 'gamers' y usuarios suscritos a sus canales, la presencia de mujeres en este ámbito es muy reducida, ya que ha sido un sector tradicionalmente asociado a lo masculino.



Para revisar en qué situación se encuentran las mujeres jugadoras, YouTube ha organizado un evento virtual llamado 'YouTube Gaming Mujeres', en el que han participado tres representantes de este universo, CobayasGamer, Rumorestation y HelenaGamerStudios; ganadoras de YouTube NextUp, un concurso de talentos cuyo premio está destinado al aprendizaje y perfeccionamiento de sus proyectos audiovisuales en la plataforma.



Para todas ellas, esta escuela ha conseguido esclarecer cuáles son sus posibilidades como creadoras de contenido y cuál es la línea editorial con la que se sienten más identificadas. "Me ha ayudado a saber qué quiero hacer en YouTube", ha dicho Rumorestation, y CobayasGamer lo ha suscrito: "Ahora tengo una visión global de la plataforma. La imagen que se tiene del mundo 'gaming' está totalmente distorsionada. Este proyecto da visión a grupos minoritarios como somos las mujeres 'gamers'".



Estas creadoras de contenido han aprovechado esta charla para comentar cuál es su historia y a qué experiencias se han tenido que enfrentar como 'gamers' siendo mujeres. Todas ellas han concidido en que los vídeos que han hecho para YouTube nacen de la necesidad de expresarse y contar algo nuevo.



"Con los canales grandes, que son prácticamente todos españoles, pensé en hacer 'gaming' y cambiar de formato a la animación para monetizarlo. He conseguido más de 80.000 suscriptores", ha contado HelenaGamerStudios, la más joven del grupo, que con tan solo 17 años recibe más de 5.000 visitas en su perfil.



Rumorestation, por su parte, ha reconocido que sus inicios, allá por 2013, "fueron muy inestables" y que no fue hasta 2015 cuando comenzó a tomarse en serio la creación de contenidos como algo profesional. "Empecé a hacer vídeos en directo y, aunque mi canal es pequeño, cualquier suscripción es motivo de celebración", ha comentado.



MÁS PÚBLICO MASCULINO QUE FEMENINO



Además de destacar que siguen siendo menos mujeres las que han despuntado como 'gamers', durante la charla se ha incidido en que también son ellas las que figuran en menor proporción que los hombres como consumidoras.



En este aspecto, cada una ha matizado cómo se conforman sus audiencias. Mientras que HelenaGamerStudio ha asegurado que su contenido 'gaming' es exclusivamente masculino, Rumorestation ha desvelado que en su canal ocurre lo mismo, excepto cuando comparte vídeos de Los Sims 4. Por su parte, CobayasGamer ha admitido que su público está formado "por un 50 por ciento de mujeres y otro cincuenta por ciento de hombres".



A pesar de que sean más ellos quienes consumen este tipo de contenido, las jugadoras han insistido en que no existe un contenido hecho para hombres o para mujeres, sino que depende principalmente de los gustos tanto de los 'gamers' como de los suscriptores.



CobayasGamer, por ejemplo, últimamente se ha centrado en Animal Crossing, que por su temática podría parecer estar destinado a las mujeres. "Hay más hombres que mujeres creadoras de este juego. Yo juego a lo que me gusta, como pueden ser juegos como Fortnite, Valorant o LoL", ha dicho.



Por su parte, Rumorestation, ha indicado que, más que por la temática, se da una discriminación por quién se encarga de transmitir ese contenido, ya que el público suele confiar más en un 'youtuber' hombre: "La idea que se tiene en general es que hay que ir a un canal de un hombre, aunque no sea conocido, porque te va a enseñar algo mejor que una mujer"; a lo que HelenaGamerStudio ha añadido: "La plataforma no discrimina, lo hacen los usuarios".



DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO



Las jugadoras también han contado cómo se sienten durante los directos y el momento en que juegan en modo multijugador, cuando deben elegir el personaje que les representa en la pantalla y ofrecer una 'skin' concreta. En esas circunstancias también hablan de deficiencias en lo que se refiere a la representación de la figura femenina.



"Las veces en las que jugaba con otros hombres, escogía 'skins' masculinos, porque los personajes siempre tienen un aspecto fuerte y ellas se caracterizan por tener poca ropa. Cuando he elegido 'skins' femeninas, a veces he recibido insultos", ha señalado HelenasGamerStudio.



Para Rumorestation, esta discriminación se ha agudizado por ser madre: "Si te oyen hablar o si no llegas a tiempo a una asistencia, sí que se escuchan comentarios relacionados con mi condición de mujer. Como tengo hijos, también he oído críticas relacionadas con mi maternidad".



Precisamente la violencia ha sido otro de los aspectos que se han comentado en este encuentro, ya que cada vez es más habitual que los jugadores reaccionen de manera agresiva cuando pierden partidas. "Los niños pueden verlo y no se debe normalizar [ese tipo de comportamiento] ni en hombres ni en mujeres", según HelenaGamerStudio.



"Cuando lo hace un hombre es muy guay, cuando lo hace una mujer, es una histérica. No se juzga igual a un hombre que a una mujer por su actitud", ha señalado CobayasGamer, que ha apuntado a que gran parte del público es muy joven y "no debería recibir ese ejemplo".



FUTURO Y NUEVAS GENERACIONES



A pesar de las circunstancias, las jugadoras se han mostrado esperanzadas en lo que respecta al futuro como creadoras de contenido de YouTube, y confían en que poco a poco se vaya rompiendo ese techo de cristal.



Por ese motivo, han animado a las 'gamers' a hacer de su afición su profesión y a creer en su capacidad para lograr convertirse en expertas. No obstante, han señalado que la realidad es que son muy pocos los 'youtubers' que consiguen alcanzar un reconocimiento similar al de Ibai Llanos o AuronPlay.



"Una cosa es que, como mujer, quieras exponerte y generar contenido de 'gaming' y otra es que pienses que vayas a triunfar. Si ahora mismo pudiera hablar con mi 'yo' de 20 años, le diría que no tuviera miedo a exponerse de esta manera. Hacerlo con cabeza y tener en cuenta lo que puede pasar", ha admitido CobayasGamer.



Mientras, Rumorestation ha reiterado que lo importante es hacer algo que les guste porque, de lo contrario, serán incapaces de "enganchar al público". Por último, HelenaGamerStudio ha asumido que "siempre habrá comentarios sexistas, en todos los lugares" y lo que se debe hacer es "ignorar o hacer que esas voces mediocres se callen o que aprendan a no tener una mente tan clasista".