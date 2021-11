Poder Judicial nicaragüense respalda que Ortega retire a Nicaragua de la OEA

El diputado del FSLN, Carlos Emilio López levanta una libro de la constitución de Nicaragua durante una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional (AN), en la que se pidió el retiro del país de la OEA. EFE/Jorge Torres

Managua, 17 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) dio este miércoles su respaldo a una declaración del Legislativo que insta al presidente Daniel Ortega a retirar al país de la OEA por rechazar la legitimidad de los recientes comicios, en los que el exguerrillero se impuso para un quinto mandato.

LA CSJ, integrada en su mayoría por magistrados sandinistas, decidió "respaldar la solicitud de la Asamblea Nacional (AN, parlamento)", aprobada en la víspera, en la que insta a Ortega, "en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno, para que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento".

La posición de dos de los cuatro poderes del Estado de Nicaragua se dio en respuesta a la resolución de la 51 Asamblea General de la OEA, aprobada el pasado viernes, que consideró que las elecciones del 7 de noviembre "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

En la resolución de la Corte Suprema, leída por el secretario en funciones de la CSJ, Gerald Áreas Lacayo, los magistrados judiciales alegaron actuar "con los principios sobre los que se sustentan nuestra nación, en particular la soberanía nacional, independencia y autodeterminación".

"Estos como derechos irrenunciables y fundamentales que pertenecen de manera absoluta y categórica al pueblo de Nicaragua", señalaron.

APELAN A LA CONSTITUCIÓN Y AL NACIONALISMO

También apelaron al Artículo 1 de la Constitución nicaragüense, reformada en 2014, que establece que "la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo, y fundamentos de la nación nicaragüense".

"Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos", agregaron.

Ortega, de 76 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

Además de la OEA, la Unión Europea, y una parte del resto de la comunidad internacional, rechazaron las elecciones de Nicaragua, entre otros, por la ausencia de siete potenciales candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de "traición a la patria, entre ellas la independiente Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas.

Así como por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de participación, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.

Por el contrario, entre los países que han felicitado a Ortega por su reelección se encuentran sus aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.