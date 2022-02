Perú.- Tenerife homenajea al Carnaval en la clausura de 'San Sebastián Gastronomika'

17-11-2021 Delegación de Tenerife en la 'San Sebastián Gastronomika' POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD CABILDO DE TENERIFE



Tenerife ha cerrado su participación en 'San Sebastián Gastronomika' con un homenaje a su Carnaval y un stand-restaurante que ha acogido a prestigiosos chefs como Joan Roca (Celler de Can Roca), Virgilio Martínez, Cetral Restaurante (Perú), Paco Morales (Noor) y Jordi Butrón (Espai Sucre), además de una nutrida representación de profesionales vinculados a la gastronomía.



La delegación tinerfeña preparó un menú carnavalesco a base de arepita de cabra despechada, hamburguesa de cochino negro, pinchitos morunos, buñuelos de manzana, y torrija de autor, todo ello acompañado por los vinos Mountain wine vijariego negro, D.O. Abona y el Brumas de Ayosa blanco sobre lías, D.O. Valle de Güímar, y amenizado con disfraces, comparsas y música, que pusieron la guinda final a la clausura de 'San Sebastián Gastronomika'.



El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Javier Parrilla, ha mostrado su satisfacción porque los productos de la isla "se están viendo en su verdadera magnitud", y ha considerado que la participación de Tenerife en este congreso contribuirá a atraer turistas gastronómicos.



"No hemos tenido que explicar nada, solo lo hemos mostrado y la gente lo ha entendido sobre la marcha, desde el momento en que lo han probado, y este recuerdo se les quedará de forma indeleble en su memoria", ha señalado.



El consejero ha insistido, además, en que los productos del sector primario local de kilómetro cero pueden y deben ser "productos del menú diario de cualquier restaurante o establecimiento".



La presencia de Tenerife en la feria dio comienzo este miércoles con un desayuno tradicional de vendimia con especialidades gastronómicas como el pan de vino, los polines con pescado salado, cremoso de queso y pasas, condumio de conejo, borrachito de malvasía y poleo, y lías y chocolate.



En esta ocasión, para acompañar las ponencias, los invitados pudieron disfrutar de los vinos El Mocanero, D.O. Tacoronte-Acentejo y el Chivita 4 meses roble, D.O. Valle de La Orotava, además del tradicional barraquito.



CARNES FRESCAS



Un poco más tarde, a las 12.30 horas, el público de 'San Sebastián Gastronomika' pudo degustar y aprender sobre la nueva marca 'Carnes Frescas Tenerife', una iniciativa puesta en marcha por el Cabildo para impulsar las carnes autóctonas de la isla, siempre de kilómetro cero.



El almuerzo estuvo dedicado a los pescados y mariscos de Tenerife, poco conocidos fuera de la isla, pero muy valorados por su buena calidad organoléptica y sostenible.



El despliegue culinario consistió en morena crujiente, gamba local con frutas tropicales, burgados en vinagre macho con papas y aguacate, lapas asadas, parmentier y cilantro; chicharro, batata y matalahúga, viejas y erizos, y cabrilla y algas con su jugo tostado.



Para maridar los platos se sirvieron los vinos Tágara sobre lías, D.O. Ycoden-Daute-Isora; Aceviño tinto, D.O. Ycoden-Daute-Isora; Mataznos 33 blanco barrica, D.O.P. Islas Canarias y Zanata tinto tradicional, D.O.P. Islas Canarias.