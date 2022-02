Paula Echevarría, en su mejor momento

17-11-2021 PAULA ECHEVARRÍA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



"No, yo no me pongo nerviosa. Tenía ganas, sientes que todo vuelve a su sitio y que empezamos a tener una vida normal. Me ha dado mucha alegría reencontrarme con todos vosotros. Es que yo, estaba en mi mundo y me ha dado mucha alegría" empezaba diciendo Paula Echevarría al enfrentarse de nuevo a la prensa en un evento publicitario de Pantene en la que ella es la protagonista.



Para la influencer, este tiempo entre la pandemia y su embarazo, ha sido maravilloso, ya que ha podido disfrutar de sus seres queridos y ha dejado a un lado su mundo profesional y los focos: "De vez en cuando es necesario y disfrutar de tu casa. He estado tantos años sin parar de trabajar que he estado tan fuera que este momento lo he aprovechado para estar muy dentro y tener mucha vida de casa y con mis hijos y mi chico. Me ha venido fenomenal".



En cuanto a cómo está su hijo Miguel, Paula asegura que: "Está monísimo, es más rico... es muy bueno y es muy despierto" y desvela que esta segunda maternidad está siendo: "Fantástica, diferente porque estás más tranquila, más relajada. Ves las cosas con la edad desde otra perspectiva y esta mola mucho. No te obsesiona tanto todo. Te lo tomas todo con otra... mejor, no sé cómo explicártelo".



La actriz nos ha explicado que se quedó embarazada en el mejor momento y es que: "El buen momento para ser madre no existe y así lo hice con Daniela. Veníamos de una pandemia y tenía la sensación que era un momento fantástico. Me relajé". Y lo cierto es que además de estar pasando por su mejor momento, la vemos guapísima también, algo que no le ha obsesionado después de dar a luz: "Me encuentro fenomenal. Con Daniela engordé 21 y 25 con Micky. Todo vuelve a su sitio, unas veces cuesta más y otras menos, pero vuelve. Ya estoy igual que antes y no me obsesioné".



La influencer nos has dejado claro que no retoca las fotografías que sube a su perfil de Instagram, a pesar de las críticas que recibe asegurando que se pasa con los retoques: "Muchas veces hacemos fotos para colgarla, no es que la retoques, pero sé que ángulo tengo que ponerme e intentamos salir guapos. Luego muchas veces en la calle te pillan de cualquier manera y sales horribles. Retocar no, ¿por qué? Porque no sé. Si supiera lo haría. Me hace gracia porque dicen, ¡vaya filtro! ¿y? para eso están. Esto es como todo en la vida, no enseñas cuando tienes un día de mierda".



En cuanto a si ha visto el musical donde actúa su exmarido, confiesa que: "Lo vi el año pasado. Con David no" y confiesa que le gustaría verlo de nuevo este año, dejando claro que no hay ningún problema con David Bustamante y no tiene reparo en coincidir con él.