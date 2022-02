Pablo López sigue jugando al despiste con su vida sentimental

16-11-2021 Pablo López, ganador de su primer Ondas. MADRID, 17 (CHANCE) Todavía "en shock" por este inesperado reconocimiento, pletórico y, sobre todo, muy "agradecido" a los que han "creído en él y han demostrado amor a sus canciones", Pablo López ha recogido su primer Premio Ondas en uno de los mejores momentos de su carrera. Tan discreto como de costumbre en lo que a su vida privada se refiere, ha evitado confirmar su reconciliación con Claudia Nieto, con la que se ha dejado ver de lo más cariñoso en los últimos meses dos años después de su inesperada ruptura. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Sin entrar en cómo está en estos momentos su corazón "porque a nadie le interesa realmente", el artista confiesa que, aunque no tiene ningún problema con las preguntas sobre su intimidad, prefiere jugar al "despiste" con su intimidad. "Y lo estoy haciendo bien porque tengo a todo el mundo despistado", bromea dejando en el aire qué hay de cierto en los rumores de reconciliación con Claudia.



Confesando que "recuerda todo" de aquel chico que probó suerte en Operación Triunfo allá por el año 2008, Pablo ha tenido palabras de agradecimiento a sus fans incondicionales, que le han convertido en el cantante que más entradas ha vendido en este tiempo de pandemia: "Siento que soy el artista español que más veces ha disfrutado de un concierto al revés. Las más de sesenta mil personas que han venido me han dado a mí un show demasiado egoísta y parece elitista pero yo salir al escenario y ver el amor, cómo han hecho todo, eso me lo llevo para siempre". "Un tío pesimista como yo, de dos años hasta ahora solo saco cosas positivas", ha asegurado, destacando que ha descubierto que, "queriendo, se puede, y eso lo se desde que en plena pandemia me fui a tocar con un piano a teatros pequeños".



¿Cómo se ve de aquí a diez años? Aunque "en el plano personal no tengo ni idea, me imagino sobre todo tocando y tocando y que me aguante la persona que tengo al lado". Sus declaraciones, en el siguiente vídeo.