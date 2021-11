Los obispos urgen al surgimiento de "nueva y buena política" en Venezuela

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ofrecen tutoriales de voto, este 11 de noviembre de 2021 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 17 nov (EFE).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) urgió este miércoles al surgimiento de una "nueva y buena política" en el país, al pronunciarse sobre las elecciones regionales y locales del próximo domingo, que ve como una posibilidad de que emerjan "liderazgos sociales".

"Urge, pues, que nos convoquemos todos, sin exclusión, para elaborar un nosotros social inclusivo que favorezca el desarrollo integral de la nación. Se requiere una nueva y buena política donde lo más importante sea el interés por las personas, especialmente los más vulnerables, y se logre articular lo nacional con lo regional y local", dijo la CEV en un comunicado.

En el texto, los obispos señalan que si el país quiere que "algo cambie, se requiere salir de la postración cotidiana a través de propuestas concretas y comunitarias que despierten la conciencia ciudadana y movilicen las voluntades para recuperar lo político como lugar de participación".

Así, consideran que la "simple abstención, sin toma de conciencia y voluntad transformadora" no conduce a generar "los cambios necesarios" en el país, que consideran está gobernado por un "modelo político autorreferencial, de vocación totalitaria".

La iglesia venezolana, destaca, sin embargo, que corresponderá a cada ciudadano la decisión de participar o no en los próximos comicios, que ven como una posibilidad para que emerjan "nuevos liderazgos sociales" y "caminos de encuentro".

"Somos conscientes que el tema electoral ha provocado apatía interna en una gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos", apunta.

En opinión del episcopado, el objetivo de las elecciones es "enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la vida, la justicia y la paz de 30 millones de personas" en Venezuela.

Algo más de 21 millones de ciudadanos deberán escoger el próximo domingo 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

A estos comicios acudirá, por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, y las parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados en liza.