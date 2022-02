Latinoamérica.- Remedios Malvárez y Arturo Andújar presentan su largometraje documental 'Pico Reja' en el Festival de Huelva

17-11-2021 Los directores Remedios Malvárez y Arturo Andújar, en el Festival de Huelva. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE HUELVA.



HUELVA, 17 (EUROPA PRESS)



Los directores Remedios Malvárez y Arturo Andújar han presentado este miércoles su largometraje documental 'Pico Reja' con el que compiten en la 47 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, dentro de la Sección Talento Andaluz.



El documental tiene como eje central los trabajos de reapertura de la fosa común de 'Pico Reja', situada en el cementerio sevillano de San Fernando. Se estima que esta fosa puede albergar a más de 2.000 víctimas civiles de la represión franquista.



Los directores advierten que 'Pico Reja' no es un documental histórico sino una reconstrucción del recuerdo que trata de crear un espacio para la reflexión, que analiza el pasado y las claves para comprender el presente.



"La idea no era hacer una película histórica sino una película desde el presente, porque la fosa es presente porque se está abriendo y está abierta hoy día y porque todas esas cosas que ocurrieron al final también nos definen como sociedad y como país y, por supuesto, tienen una repercusión en el futuro, porque si no conocemos nuestra historia probablemente vamos a seguir cometiendo muchos errores de cara el futuro", ha explicado Andújar en Huelva.



En este sentido, Remedios Malvárez ha asegurado que 'Pico Reja' es mucho más que un mero proyecto audiovisual para ellos. "Tenemos la sensación de haber hecho un trabajo necesario", ha dicho, explicando que tenía un interés personal por "dejar cierto legado sobre este tema". En cualquier caso, ha admitido, no ha sido una tarea fácil.



"Vivir un año dentro de una fosa es algo muy duro", ha asegurado. Al pasar tanto tiempo "rodeados de restos terminas poniéndoles caras y dándote cuenta de que estás entre personas y eso no nos ha dejado indiferentes, es imposible, no te puedes quedar igual después de hacer este trabajo", ha reconocido.



La película, como ha detallado Andújar, tiene tres patas: el retrato de los trabajos en la fosa, el contexto donde se desarrollan estos trabajos y un planteamiento que ha buscado aportar una "connotación artística" desde el presente.



Malvárez ha explicado que esta tercera parte es "toda una metáfora, es un hilo conductor de la película donde esta misma historia tan trágica y tan dolorosa la trasladamos al arte" mediante la música original del documental, obra del poeta Antonio Manuel y la cantaora Rocío Márquez.



Andújar considera que se trata de una música "maravillosa" que "redondea toda la película y es un oasis a la esperanza con la que acabamos la película, porque esa era la idea, terminar con algo en postivio y con una mirada hacia el futuro con esperanza".



Remedios Malvárez (Huelva, 1968) ha sido galardonada con el Premio RTVA a la mejor cineasta andaluza en 2019, la Medalla de la Ciudad de Huelva en 2020, el Premio del Ayuntamiento de Sevilla Mujer 2020 y el Premio Meridiana 2021 de la Junta de Andalucía. Entre sus últimos trabajos destacan 'Alalá', seleccionado en más de 40 festivales, donde ha obtenido numeros premios, entre otros, el Premio Asecan o la Biznaga de Plata en XXV Festival de Cine de Málaga; y 'Menese', premio Asecan 2019 al mejor documental andaluz y 2º Premio Imagenera Junta de Andalucía.



Arturo Andújar (Sevilla, 1974), tiene postgrados en Comunicación y Publicidad y en Administración de Empresas y estudios de cine, fotografía y diseño.