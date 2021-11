Las últimas 5 fotos de Beli que arrasan en su cuenta de Instagram

Beli (@belindapop) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 2.709.878 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes son:





“Why should I apologize for the monster I have become? No one ever apologized for making me this way.”





Estoy muy emocionada por compartirles mi colección #SHEINxBelinda Ya está disponible en @sheinofficial!! 🤍✨ Mi código de descuento es ➡ BELINDA #SHEINxBelinda





Por otros 50 años más de Magia!! ✨ Muchas felicidades #DisneyWorld50 @disneyworld.latino





🖤🤍🖤





Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo 💀 HALLOWEEN 2021 🎃

Belinda Peregrín Schüll, más conocida como Belinda (Madrid, 15 de agosto de 1989) es una cantante y actriz mexicana de origen español. Aunque en su sitio web y redes sociales oficiales se señala que la artista nació en 1992,​ la Clave Única de Registro de Población, documento oficial en México, establece que su año de nacimiento es 1989.

Comenzó a actuar de niña cuando tenía solo diez años en papeles de programas de televisión. En 2002 firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Belinda

Durante su primera década en la industria pop mexicana, Belinda se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada «La princesa del pop latino».

Canciones como «Boba niña nice» y «Ángel» se convirtieron en éxitos internacionales de Belinda. En esta época colaboró con el grupo Moderatto para el tema «Muriendo lento».

En 2006 Belinda lanzó su segundo álbum, Utopía, del que destacó «Luz sin gravedad» y debutó en el cine con un papel protagonista en la película The Cheetah Girls 2 de Disney. En este álbum, la artista asumió el control creativo y compuso todas sus canciones.

Dos años después, Belinda regresó a la televisión con la telenovela Camaleones y lanzó el sencillo «Sal de mi piel» y en 2010 lanzó oficialmente su tercer álbum Carpe diem del cual solo se lanzaron dos sencillos: «Egoísta» al lado del artista de reggaeton Pitbull y «Dopamina». Ambos se posicionaron en primer lugar de descargas en iTunes.

Lamentablemente, en esta época Belinda sufrió una serie de problemas personales y legales que afectaron seriamente su carrera, por lo que tuvo que parar la promoción de Carpe diem y no realizó gira.

En 2012 colaboró junto con el español Juan Magán para el tema «Te voy a esperar», que fue todo un éxito en España. Ese mismo año, mientras planeaba su cuarto álbum de estudio titulado Catarsis lanzó el sencillo «En el amor hay que perdonar», convirtiéndose en el más solicitado en las radios. A finales de 2012 lanzó el segundo sencillo para el mismo álbum titulado «En la obscuridad».

Además, la artista es una filántropa que ha contribuido a diversas causas humanitarias y caritativas. Una de las principales es la lucha contra cáncer infantil. En diversas ocasiones ha visitado a niños que padecen cáncer en distintas asociaciones, en las que ha convivido con ellos interpretándoles canciones y regalándoles obsequios.

En 2016, Paramount Pictures la invitó a ser parte del reparto de la versión cinematográfica de Baywatch en donde obtuvo una participación especial.

Hasta la fecha Belinda ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos como solista. Está considerada como una de las mejores exponentes del pop latino. Además, a lo largo de su carrera ha ganado varios premios entre los que destacan: TVyNovelas, Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro, entre otros.