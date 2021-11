Las 5 fotos imperdibles que publicó 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 en Instagram

饾晬 饾晵 饾晻 饾暀 饾暁 饾暎 饾敾 饾晼 饾暎 饾晸 饾晼 饾暙 (@vadhird) ha causado un gran 茅xito en su popular cuenta de Instagra tras las 煤ltimas publicaciones que realiz贸 en las 煤ltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf铆as, provocaron m谩s de 423.596 de interacciones entre sus followers.

Vadhir Derbez Gonz谩lez Torres (Ciudad de M茅xico, M茅xico, 20 de febrero de 1991), m谩s conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cari帽o que su madre le ten铆a a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el 煤nico de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los dem谩s se apellidan Gonz谩lez, apellido paterno del actor.

Empez贸 su carrera de actuaci贸n a los seis a帽os. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en C贸mplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, tambi茅n particip贸 en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirti贸 en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un peque帽o papel en la pel铆cula How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenz贸 con clases de actuaci贸n a los ocho a帽os en el CEA Infantil, despu茅s continu贸 con su preparaci贸n en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebut贸 como cantante con el sencillo 芦Te olvid茅禄 con el 谩lbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sue帽o que 茅l ten铆a desde ni帽o.

Actualmente Vadhir vive en Los 脕ngeles, California.