Las 5 fotos imperdibles que publicó CARMEN VILLALOBOS en Instagram

Una noche muy especial en el estreno de #escuelaimparables 🔝 Les gustó el primer episodio?





#Publicidad 💕Holaaaa, chicas! 🤗Como ya saben, estoy en México en el lanzamiento de mi nuevo proyecto televisivo.





Y ESTA NOCHE estrenamos #escuelaimparables 🌙 😍 La primera competencia de empoderamiento femenino! Con un combo de súper mujeres Emprendedoras @lapatypacheco @lilianarivapalacio @tanpimentelwin @wondercuban @arantxabolaina @anamaryhv @arianaceyca @carlottaherrera @cyntonica @danielamunozjim @dianalamotta @janiaofthehorror De verdad no se la pueden perder! Nos vemos esta noche a las 10:00 pm en @eonlinelatino ❤️!





Un cumple demasiado especial con amigos muy especiales! Gracias a todos por el cariño y la amistad ❤️🎁🎉





FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR ❤️ Que Dios te bendiga y te conceda todo lo que tu corazón desea 🥳! Te amo con toda mi alma y se que viene un año maravilloso para ti ! Que pases un día increíble babycito 🎉🎂🎊🎁🎈😘 TE AMOOOO❤️ y soy la más feliz de poder celebrar otro año de tu vida🎁

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.