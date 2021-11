Las 5 fotos imperdibles que publicó Amparo Grisales en Instagram

Amparo Grisales (@agrisales333) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 38.200 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





“YO ME LLAMO”⭐️⭐️⭐️🎼🎼🎼🎼🎼 1.200 millones en premios..!!! El Doble Exacto..!!! Caracol 8:00PM TÚ NOS VES.. CARACOL TE VE..!! @yomellamo @caracoltv





Disfrutando la moda en “YO ME LLAMO” 💃🎼🎼⭐️🎼 Aquí está el look que tanto les gustó la noche de anoche..!! Gracias por todos los mensajes amorosos y la buena vibra.... .. GRACIAS por preferirnos y por abrirnos los corazones.. estamos felices de brindarles buen entretenimiento.!!! “YO ME LLAMO” El Templo de la Imitación !!! Temporada espectacular.!! TÚ NOS VES.. CARACOL TE VE..!!! @yomellamo @caracoltv





GRAN FAN DE “YO ME LLAMO”..!!! Esta peludita es Luna, una de mis primeras rescatadas... 🐾🐾🐾🐾 .. ahora es la princesa y consentida de Alexis y su familia..!! La foto me la envió mi amigo Alex quien escribió en el pie de foto :”mira quien te está viendo en la tele..!! Jajajaja Casi me la como a besos..!!! AMOR INCONDICIONAL!!! Es muy feliz y ya lleva varios años con su amorosa familia!! Cuida a los animales.. protégelos.. son seres sintientes y agradecidos!!! #nocompresadopta🐾❤️





Conectando con “MI SABIA NATURALEZA”. Con la MENTE despejada y el CORAZÓN alegre.. ..SNORKELING.. 🤿disfrutando de los seres mágicos y hermosos que habitan las profundidades del mar..!! 🐙🦀🐬🐠🐟🐋🤿 GRACIAS DIOS por las maravillas de TU CREACION.!





“YO ME LLAMO”🎼🎼🎼🎼⭐️⭐️⭐️⭐️ Gracias colombia por preferirnos..!!💋💋 TÚ NOS VES.. CARACOL TE VE..!!! 8:00PM @yomellamo @caracoltv @cesarescola @yeison_jimenez @melinaramirez90 @carloscalero29

Amparo Grisales Patiño de Tessarolo (19 de setiembre de 1956, Manizales) es una actriz y modelo colombiana.

También llamada la 'diva' de la televisión, inició su carrera en los años 70, llamando la atención por su romance con el actor mexicano Jorge Rivero y luego sus furtivos romances con Julio Iglesias. En los años 1980, a la par de su actuación en varias telenovelas, como El Gallo de Oro Tuyo es mi Corazón junto al cantante y actor Carlos Vives, "Maten al león" y cintas colombiana como La Virgen y el Fotógrafo, también fue parte de varias campañas publicitarias.

En los años 1990 apareció en la telenovela colombiana En cuerpo ajeno, escrita por Julio Jiménez. En 2013 publicó su primer libro titulado Mi cuerpo consciente, donde revela todos sus secretos de belleza y vida sana. En el año 2016 lanzó su segundo libro Mi sabia naturaleza una guía para llevar una vida totalmente saludable con las propiedades de las hierbas y plantas.