Laporta, sobre un posible regreso de Messi e Iniesta: "No lo descarto"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta durante la rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Camp Nou con motivo de la presentación del lateral derecho brasileño, Dani Alves como nuevo jugador azulgrana. EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 17 nov (EFE).- El presidente del Barcelona Joan Laporta no descartó "que Messi e Iniesta puedan volver" algún día al club azulgrana como jugadores, de la misma forma que ha hecho Dani Alves, en la rueda de prensa de presentación del jugador brasileño que se celebró este martes.

"Es una cosa que ha sucedido con Alves. La edad es un número, como dice Dani. Son dos jugadores espectaculares que han hecho historia en el club", añadió el mandatario en el Auditori 1899 del Camp Nou al responder a un periodista que le preguntó si lo veía posible.

Además, Laporta explicó que tanto a Messi como a Iniesta el club los tiene "en la memoria". "Yo no puedo predecir el futuro. En la vida nunca se sabe", consideró.

El mismo Alves también fue preguntado por el asunto. En su caso, bromeó con que si le prestan "un par de horas" va a París "a buscar a Leo". Ya en serio, comentó que "las historias nacen escritas y van a ser recordadas siempre" y que "Leo es lo más grande" que ha podido "ver y tener como compañero".

"Sería increíble volver a verlo así pero infelizmente no puede ser", lamentó. De todas maneras, Alves dijo que "animaría a todos que vuelvan" porque ha estado "en muchos lugares pero en ninguno como éste".