La Corte Suprema suspende una ley regional que prohíbe el lenguaje inclusivo en Brasil

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, en una fotografía de archivo. EFE/Andre Coelho

Río de Janeiro, 17 nov (EFE).- La Corte Suprema de Brasil suspendió este miércoles los efectos de una ley del Gobierno regional de Rondonia que prohíbe el uso en las escuelas del llamado lenguaje inclusivo, que sustituye artículos masculinos o femeninos por las letras 'x' o 'e' para evitar que se mencione el género.

La medida, considerada como discriminatoria por la comunicad LGTB+, fue calificada como inconstitucional por el magistrado Edson Fachin, uno de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal.

La decisión del ministro, que aún tendrá que ser ratificada o revocada por el pleno de la máxima corte, suspende provisionalmente la vigencia de la ley del estado amazónico de Rondonia que prohíbe "la enseñanza en las escuelas públicas o privadas de nuevas formas de expresión de la lengua portuguesa, como el lenguaje inclusivo o neutro".

De acuerdo con un comunicado de la Corte Suprema, el magistrado destacó que, "con el pretexto de valorizar la norma culta de la lengua, la ley constituye una ofensa a la Constitución".

Fachin agregó que "el uso de esas nuevas formas de expresión busca combatir prejuicios lingüísticos que subordinan un género en relación al otro".

El magistrado alegó que este tipo de lenguaje ha sido adoptado cada vez con más frecuencia en los órganos públicos de diversos países y organizaciones internacionales.

El integrante del Supremo suspendió la ley a petición de la Confederación Nacional de los Trabajadores en Establecimientos de Enseñanza, uno de los principales sindicatos de profesores de Brasil y que alegó que la prohibición "presenta prejuicios e intolerancias incompatibles con el orden democrático y los derechos humanos".

La decisión del magistrado será analizada ahora por el pleno de la Corte en un juicio virtual cuyo inicio está programado para el 3 de diciembre. Los demás integrantes del tribunal tendrán plazo hasta el 10 de diciembre para decir si la apoyan o la rechazan.

La sentencia final del máximo tribunal podrá establecer precedentes ante denuncias contra medidas similares para prohibir el lenguaje neutro, incluso un decreto publicado por el Gobierno brasileño en octubre pasado y que veta la financiación con recursos públicos de proyectos culturales que utilicen el lenguaje neutro.

Según la cuestionada medida de la Secretaría de Cultura del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, los artistas, escritores o creadores que deseen financiación de sus iniciativas con recursos del Estado tendrán que evitar el uso de expresiones como 'todes', 'tod@s' o 'todxs' en los proyectos que presenten al Gobierno.

El llamado lenguaje neutro en Brasil es una propuesta de diferentes organizaciones para adaptar la lengua y evitar que las personas no binarias, es decir las que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, se sientan excluidas.

"Lo que se propone no es un lenguaje sino la simple destrucción de nuestra lengua", alegó el secretario de Cultura de Brasil, el exactor Mario Frias, al justificar su decisión.

El propio Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, defendió la iniciativa y afirmó que el lenguaje neutro "no es cultura" y que afronta la pureza del portugués.

La tendencia en Brasil de prohibir el lenguaje inclusivo contraría iniciativas impulsadas en otros países de la región, como Venezuela y Argentina, donde se han analizado y hasta aprobado diversas medidas para fomentar su uso.