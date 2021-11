Jueza de EEUU deniega libertad bajo fianza a panameño Martinelli

Jueza de EEUU deniega libertad bajo fianza a panameño MartinelliNueva York, 16 Nov 2021 (AFP) - La jueza del tribunal federal de Brooklyn, Marcia Henry, denegó este martes la libertad bajo fianza al panameño Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, extraditado la víspera a Estados Unidos, para responder de las acusaciones de lavado de dinero en el marco del caso Odebrecht.La justicia estadounidense acusa a Luis Enrique Martinelli y a su hermano Ricardo Alberto, que sigue detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado, de recibir unos 28 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht, 19 de los cuales transitaron por cuentas estadounidenses antes de acabar en otras principalmente en Suiza. Henry tuvo en cuenta el riesgo de huida del país dadas las nacionalidades panameña e italiana y la fortuna de la familia del acusado, en tanto rechazó la oferta de pagar hasta cinco millones de dólares de fianza que hizo la defensa."En un esquema de sobornos, no se trata de tener suficiente dinero", dijo la jueza, que consideró que la propuesta de la defensa es "insuficiente" por la naturaleza del delito."Tres o cinco millones de dólares son simplemente una gota en el océano", dijo Henry al término de una audiencia celebrada por teleconferencia debido a la pandemia de coronavirus y sin traducción simultánea al español.La defensa de Martinelli, de 39 años, propuso primero pagar una fianza de tres millones de dólares -con ayuda de "amigos y familiares"- para obtener su libertad condicional antes de subir la apuesta a cinco millones. Y justificó que no huiría del país por el hecho que había llegado a un acuerdo para ser juzgado y declararse "culpable" de los cargos que se le imputan.Pero la fiscalía desgranó los "extraordinarios esfuerzos" que Martinelli había realizado para "evitar" tener que responder ante la justicia estadounidense de las acusaciones de blanquear millones de dólares de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otras partes.Luis Enrique Martinelli había huido de Estados Unidos en barco hacia Bahamas sin avisar a las autoridades para evitar los controles de fronteras y desde allí abordó un avión privado para viajar a Panamá, con tan mala suerte que el país estaba cerrado por el covid-19 y debió aterrizar primero en Costa Rica y luego en El Salvador, desde donde cruzó por tierra a Guatemala.Fue detenido el 6 de julio de 2020 junto a su hermano Ricardo Alberto, de 42 años, cuando intentaba viajar a Panamá en un avión de la familia en el aeropuerto internacional de Guatemala. Panamá no extradita a sus ciudadanos.La extradición de Luis Enrique Martinelli fue aprobada por un tribunal guatemalteco en mayo pasado y la de su hermano fue autorizada la semana pasada y podría tardar algunos días en concretarse. Odebrecht se declaró culpable en diciembre de 2016 ante el mismo tribunal que juzgará a los hermanos Martinelli de haber distribuido más de 700 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos sobre todo de América Latina para conseguir y retener obras de infraestructuras principalmente.Panamá también reclamaba a los hermanos Martinelli por un escándalo de corrupción igualmente relacionado con sobornos a cambio de obras, conocido como "Blue Apple".af/yow