Japón empieza a probar trenes bala autopilotados

Estación de tren de Tokio, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 17 nov (EFE).- La compañía ferroviaria nipona East Japan Railways informó hoy sobre sus pruebas completadas con éxito con un tren bala autopilotado, con la idea de introducir este sistema en el futuro debido a la falta de mano de obra especializada.

El test fue realizado en la prefectura de Niigata (noroeste del país) con un tren de la serie E-7 de 12 vagones y que fue operado de forma automática, después de que su maquinista que lo conducía en modo manual activara el autopiloto.

Se trata del primer test de este tipo efectuado con un tren de alta velocidad que se encontraba ya en operaciones comerciales, según informó JR East.

Aunque el objetivo de la ferroviaria es que los trenes operen de forma completamente automática en el futuro, durante la prueba varios maquinistas y personal técnico permanecieron en la cabina de control en caso de que se produjera algún problema.

El tren recorrió unos 5 kilómetros entre la estación de Niigata y alcanzó una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora antes de detenerse en el depósito de ferrocarriles de esa ciudad, cumpliendo los estándares de seguridad en la frenada.

JR East viene realizando recorridos de prueba de trenes de alta velocidad Shinkansen que no se encontraban en servicio desde finales de octubre, test que incluyeron paradas de emergencia de los vehículos.

La compañía, que también ha probado trenes autoconducidos en otros prototipos y en la línea ferroviaria urbana de Tokio, aún no ha decidido cuándo se introducirían estos sistemas de autopiloto en sus operaciones.

En Japón ya existen sistemas automatizados para dirigir ciertos trenes monorraíl, entre ellos una línea en la capital, en vías férreas que no cuentan con cruces ni circulan a ras de suelo.

Otras de las mayores operadoras del país están llevando test similares en otras partes del archipiélago nipón, en respuesta al problema de la falta de pilotos, que empeorará en los próximos años según las proyecciones demográficas.