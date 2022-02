Isa Pantoja, cansada de su hermano, habla alto y claro

17-11-2021 ISA PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Esta mañana escuchábamos a Isa Pantoja en 'El Programa de Ana Rosa' hablar alto y claro sobre lo que le había parecido la entrevista que había dado su hermano Kiko el sábado pasado en el 'Deluxe'. Lo cierto es que hemos visto a la joven muy segura de sí misma y ha asegurado que no se va a callar y contestará a todo lo que diga el dj en los medios de comunicación que sea mentira y que la deje en un mal lugar.



Europa Press Reportajes ha hablado con Isa Pantoja y nos ha asegurado que Asraf ya le ha pedido explicaciones a Kiko por los audios filtrados: "Él le ha pedido explicaciones como hace una persona normal porque no tienes por qué esconder nada y si una persona con la que supuestamente te llevas bien, que hace unos días dice en una entrevista que se lleva súper bien con él y no tiene aparentemente ningún problema, lo más normal es que cojas un teléfono y digas, ¿esto es verdad lo que has dicho de mí?".



La hija de Isabel Pantoja ha salido en defensa de su chico dejando claro que el modelo no le trata mal: "Yo sé que mi pareja no me trata mal, me ayuda a que tenga una relación buena con mi familia, que me ha animado a entender a mi hermano. Él si ha estado para mi hermano incluso muchas veces, que no se lo merece, que me ha animado a estudiar, que tengo su apoyo y yo evoluciono por mí misma obviamente, pero también por mi alrededor". En cuanto a cómo se sintió Asraf después de que Kiko enviase los audios, explica: "Decepción nada más".



Isa afirma que su madre ha podido ver a su hijo, pero no ha querido entrar en detalles sobre cómo fue el encuentro: "No voy a decir nada de mi madre. Ella sabe que iba a decir que si he estado con ella y he comido con ella, pero ya está. Pero no es que sea mejor hija por ir a verla, es lo normal, simplemente he ido a verla. Ha ido Anabel, he ido yo y mi hermano supongo que irá en algún momento".



Sobre si Isabel Pantoja debería intervenir entre sus hijos para que se perdonen: "Mi madre tiene un problema que es un poco más grave con mi hermano con lo cual creo que primero tendrían que solucionar lo suyo y ya luego lo mío que al final lo mío se puede arreglar. Lo mío no es complicado, lo mío es simplemente son unas cosas dichas a malas en un mal momento".



Y es que la colaboradora de televisión deja claro que no siente celos de su hermano Kiko: "Yo dije en su momento que cuando ella le perdonaba con ese abrazo pues en ese momento no lo entendía, pero luego por las circunstancias No lo entendía porque era por qué le perdona a él y a mí le cuesta tanto, pero obviamente yo creo que era por la circunstancia de que había fallecido mi abuela y ella necesitaba ese abrazo por parte de sus hijos, pero ya está. Es lo único que comenté, además, lo justifiqué, entonces no entiendo. Ya es como volver otra vez".