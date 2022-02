Infosalus.- Uno de cada tres, a favor de la vacunación obligatoria de la Covid a profesionales sanitarios y de residencias

21-10-2021 Preparación de la vacuna contra el Covid-19. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA



Ante los riesgos de contagio de coronavirus, un 36,2 por ciento de la población afirma que habría que obligar a vacunarse al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general.



Un dato que sube tres punto con respecto al mes pasado, según se desprende del Barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, un 46,2 por ciento de la población cree que habría que obligar a todas las personas a vacunarse aunque no quieran hacerlo, lo que supone que hasta el 82 por ciento estaría de acuerdo de que se vacunara a estos profesionales.



La posibilidad de la obligatoriedad de vacunación a toda la población baja más de dos puntos con respecto al pasado mes, cuando el 48,9 valoraba positivamente esta opción. También baja el porcentaje de población de aquellos que están claramente en contra de que se llegue a obligar a alguien a vacunarse contra el coronavirus, que se sitúa en el 14,6 por ciento. Un 14,2 duda sobre esta posibilidad.



Del total de encuestados, se mantiene la cifra del 95 por ciento que señala estar vacunado, mientras que el 4,8 por ciento aún no lo había hecho. De estos últimos, teniendo en cuenta que ya debería haber sido inmunizados ya que todos son mayores de 18 años, un 26 por ciento afirmó que se vacunaría al llegar su turno, mientras que el 57,8 por ciento negó que lo vaya a hacer.



La primera razón para no vacunarse sigue siendo que no se fía de estas vacunas - el 28% de los que no piensan vacunarse dieron esta repuesta-. Le sigue el miedo a que tengan riesgos para la salud y efectos secundarios o colaterales (17%), y que no se creen que sean eficaces (10%).