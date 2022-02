Infosalus.- Darias dice que las CCAA pueden solicitar el Certificado Covid justificándose en una resolución del Supremo

10-11-2021 Carolina Darias ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SALUD JORGE PETEIRO



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este miércoles que las comunidades autónomas tienen un "camino abierto" para solicitar el certificado Covid para acceder a determinados espacios, basándose en una resolución judicial del Tribunal Supremo que exponía que este pasaporte de vacunación estaría justificado en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica.



Así se ha pronunciado la titular de Sanidad en declaraciones a los medios durante una visita a Gran Canaria sobre las peticiones de varias autonomías al Gobierno central para que tome una decisión a nivel estatal a la hora de implantar este certificado covid ante el incremento de los contagios.



En cualquier caso, Darias, ha señalado que se está "monitorizando" continuamente la situación epidemiológica de España en relación a imponer posibles medidas con motivo de las próximas fechas de Navidad, si bien no ha apuntado nuevas restricciones.



En este sentido, ha querido subrayar que España está en una situación "diferenciada" en relación a otros países como Reino Unido que está "cerca de 800" de incidencia o los "1.000 de Países Bajos", mientras que España está en 88.



De todos modos, ante el aproximadamente 90 por ciento de población vacunada en España, ha considerado que se debe tener una "mirada diferenciada" ante los indicadores que hablan del riesgo, apuntando que hay que fijarse en algunos como las camas hospitalarias ocupadas y de UCI que están por debajo del 2 y 5 por ciento, respectivamente, a nivel nacional.



"Son indicadores muy sensibles que hablan del impacto", apostilló, matizando que estos tienen un comportamiento "razonable" aunque admite que se está produciendo un aumento de casos, de ahí que ha incidido en la "cultura del cuidado", así como a quienes aún no se han vacunado, ya que a modo de ejemplo expuso que en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de siete personas ingresadas en la UMI, cuatro están sin vacunar.



Cuestionada por la propagación de la variante Delta Plus, Darias ha asegurado que actualmente la prevalencia es "mínima", si bien ha matizado que se tiene puesta "máxima atención" en la secuenciación pero incidió que con la protección individual el virus se puede "mantener a raya".