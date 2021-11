Giammattei dice que Covax "fracasó" al enviar con retraso vacunas a Guatemala

Fotografía de archivo del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/ Carlos Ortega

Ciudad de Guatemala, 16 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cargó este martes contra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los retrasos en la entrega de vacunas contra la covid-19 y aseguró que el sistema "es un fracaso".

"Como se lo dije al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) en su despacho, Covax es un fracaso. Hay compromisos por escrito donde se ve que no nos han cumplido lo que pedimos desde el principio", aseguró el mandatario guatemalteco al salir de una reunión de trabajo.

Según el gobernante centroamericano, las autoridades del mecanismo Covax, el fondo de acceso global para las vacunas contra la covid-19, habían prometido entregar un lote de dosis de la farmacéutica Pfizer este lunes, pero esto no sucedió.

"Ahora vienen y dicen que debido a un problema de logística por un feriado en Bélgica vendrán en el transcurso del fin de semana, sin especificar día ni hora", aseguró Giammattei.

Agregó que elaborará una propuesta "muy, muy seria" ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, "por quinta vez, en la que no puede ser que le prometan a los países que un día llega, le manden a uno las confirmaciones y todo y nada; nosotros sí pagamos, pero no lo dan como debe ser".

Giammattei recordó que desde agosto del año pasado su Gobierno había reservado más de 6 millones de dosis, pero a la fecha ha recibido un total de 1.258.320 dosis, de las cuales 724.800 han sido de la farmacéutica británica AstraZeneca y 533.530 de Pfizer.

"Con todo el mundo han quedado mal. Nosotros sí hemos protestado cuatro veces y esta será la quinta, porque el sistema no está funcionando", mencionó el presidente guatemalteco.

Desde que el pasado 25 de febrero ingresaran a Guatemala las primeras 5.000 dosis de la vacuna Moderna donadas por Israel, la nación que preside Giammattei ha ingresado más de 12,9 millones de dosis de vacunas, en su mayoría producto de donaciones de Estados Unidos, España, México, India e Israel.

El Gobierno guatemalteco ha vacunado con al menos una dosis de vacunas anticovid-19 a 5,59 millones de personas; de estas, 3,64 millones además han sido inmunizadas con el esquema completo de dos dosis de vacunación, en un país de más de 16,3 millones de habitantes.