Fútbol/Mundial.- (Crónica) Argentina saca el billete a Catar pese a empatar sin goles ante Brasil

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La selección de Argentina se clasificó este martes para el Mundial de Catar del año que viene pese a no pasar del empate sin goles ante Brasil en la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Ecuador ve de cerca un billete que se ha complicado para Uruguay.



La albiceleste no pudo llevarse el duelo ante la 'canarinha', ya clasificada también para la Copa del Mundo, pero se vio favorecida por la derrota de Chile en casa ante Ecuador (0-2) para certificar su presencia en la gran cita del fútbol mundial.



Argentino demostró una vez más estar bien armada por Lionel Scaloni, que alargó su racha de invicto a los 27 encuentros, pero, pese a la vuelta al once de Leo Messi, no pudo con una Brasil que, algo lastrada por la baja de Neymar y con la presencia del madridista Vinicius Jr como titular junto al delantero del Atlético Mattheus Cunha, prefirió esperar más a su rival.



El duelo del Estadio Bicentenario de San Juan, que tuvo momentos tensos como el codazo de Otamendi a Raphinha que ni el árbitro ni el VAR decidieron sancionar, estuvo equilibrado y aunque la bicampeona del mundo, que en la previa tuvo un recuerdo para el 'Kun' Agüero, llevó casi siempre la iniciativa, las ocasiones no fueron demasiadas y casi fueron más claras para los de Tite.



Dos de ellas estuvieron en los pies de Vinicius. El extremo del Real Madrid, que dejó una espectacular 'lambretta' sobre Molina, no estuvo tan atinado en su mano a mano contra Emiliano Martínez como con el conjunto madridista y su balón picado se fue desviado, mientras que en la segunda parte disparó demasiado centrado en otra buena opción.



Un balón que impactó en el larguero de Fred fue la otra mejor ocasión de Brasil, mientras que el colchonero Rodrigo de Paul se topó con una buena mano de Alisson, y Messi, falto de ritmo por sus últimos problemas físicos, tampoco encontró los ángulos en un disparo que fue detenido sin problemas por el guardameta del Liverpool.



Tras las dos selecciones clasificadas, Ecuador se situó con buenas opciones de clasificación a falta de cuatro partidos ya que se llevó un duelo directo ante Chile por 0-2. El jugador del Villarreal Pervis Estupiñán abrió el marcador al inicio del partido y Caicedo lo cerró al final para dejar al 'Tri' con 23 puntos, siete más que la 'Roja', que se queda sexta y fuera incluso de la repesca.



Ese puesto es ahora para Perú, que no falló en su visita a la colista Venezuela, a la que derrotó por 1-2 para ponerse con 17 puntos, los mismos que el cuarto, Colombia, que sumó su quint partido sin ganar ni marcar en el empate sin goles ante una Paraguay que se descuelga algo con 13 puntos.



Peor es el panorama para la bicampeona mundial Uruguay, que está séptima con 16 puntos tras encajar su cuarta derrota consecutiva al caer goleada por 3-0 en su visita a Bolivia. El combinado boliviano, que además falló un penalti, se coloca con 15 puntos y todavía sueña con el Mundial.