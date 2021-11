FUTBOL-Argentina iguala ante Brasil en eliminatoria sudamericana al Mundial

SAN JUAN, Argentina, 16 nov (Reuters) - La selección de fútbol de Argentina igualó el martes sin goles como local ante Brasil en un discutido partido por la eliminatoria sudamericana y quedó a un paso de obtener la clasificación al Mundial de Qatar en 2022.

Una victoria daba al seleccionado "albiceleste" el pasaje a la máxima cita del fútbol gracias a la derrota 3-0 de Uruguay ante Bolivia y el empate 0-0 entre Colombia y Paraguay.

"Siempre pensamos que podíamos, estábamos convencidos de que podíamos ganar. Lo intentamos, pero no pudimos. Lo importante es que seguimos creciendo, ojalá la fecha que viene podamos clasificar, pero estamos cerquita", dijo Lionel Messi a la televisión local tras la igualada.

Brasil, que clasificó con su victoria ante Colombia en la jornada anterior y no contó con el astro Neymar, mantiene el invicto y lidera la eliminatoria con 35 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Argentina sigue escolta con 29 puntos.

"Llegué con lo justo, más que nada por ritmo, porque hace mucho que no juego. Estoy bien, sino no hubiese jugado. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo como éste. Espero terminar bien el año", añadió Messi a los periodistas.

En el clásico del fútbol sudamericano jugado en el estadio Del Bicentenario de la provincia de San Juan, Argentina arrancó con dinámica y presión para controlar al único conjunto sudamericano clasificado al Mundial.

Luego de superar esos primeros minutos sin sobresaltos en su portería, Brasil se adueñó del mediocampo y se aproximó a la portería rival con remates de Vinicius Júnior y Raphina que salieron desviados a los minutos 16 y 26, respectivamente.

El seleccionado argentino respondió sobre el final del primer tiempo con un remate colocado de Rodrigo De Paul que paró el meta Alisson junto a un lado a los 40 minutos.

En la etapa complementaria, Brasil generó la oportunidad más clara a los 60 minutos a través de un remate de Fred desde fuera del área que dio en el travesaño del arco defendido por Emiliano Martínez.

En los minutos finales, el equipo "albiceleste" liderado por Lionel Messi buscó el triunfo con más ímpetu que fútbol, empujado por sus aficionados, pero no logró inquietar seriamente al meta Alisson más que con una aproximación de la "Pulga" al minuto 89.

En las próxima doble fecha FIFA, que se jugará a partir del 27 de enero, Argentina enfrentará a Chile y Colombia en busca de la clasificación, en tanto que Brasil jugará contra Ecuador y Paraguay.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Walter Bianchi)