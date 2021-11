Fondo de Bezos dona casi US$100M para apoyo a familias sin hogar

(Bloomberg) -- El fondo caritativo de Jeff Bezos donó casi US$100 millones a grupos que trabajan para proporcionar comida, refugio y apoyo a familias sin hogar en Estados Unidos.

Bezos, la segunda persona más rica del mundo, dijo el miércoles que su fondo otorgó US$96,2 millones a 32 beneficiarios de 21 estados. Creó el Day One Fund en 2018 cuando él y su entonces esposa, MacKenzie Scott, prometieron US$2.000 millones para ayudar a las familias sin hogar y crear una red de centros preescolares sin ánimo de lucro en comunidades de bajos ingresos.

Se puede encontrar una lista completa de los beneficiarios aquí. Elon Musk es la persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

