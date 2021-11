Felipe, dos partidos de sanción por su expulsión en Liverpool

EFE/EPA/Peter Powell

Madrid, 17 nov (EFE).- El central brasileño del Atlético de Madrid Felipe Monteiro tendrá que cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en el último encuentro de Liga de Campeones contra el Liverpool inglés, por lo que no estará disponible en los dos duelos que le quedan a su equipo en la fase de grupos: contra el Milán italiano, ante el que tampoco estará su compañero francés Antoine Griezmann, y el Oporto portugués.

Felipe, expulsado por cortar un contraataque del delantero senegalés Sadio Mané a la media hora del duelo en Liverpool (2-0), será la segunda baja por sanción del conjunto rojiblanco, que ha conocido este miércoles que la acción de juego peligroso de Griezmann en el duelo anterior contra los ingleses era castigada con dos encuentros, el que ya cumplió en Anfield Road y el próximo contra el Milán.

También serán dos encuentros de sanción los de Felipe, por lo que solo volvería a la competición si el Atlético consigue el pase a los octavos de final. Actualmente, el conjunto rojiblanco es tercero de grupo con 4 puntos, uno menos que el Oporto, contra el que se jugará el pase en la última jornada en Do Dragao, siempre y cuando no pierda con el Milán y los lusos ganen al Liverpool, lo que eliminaría al equipo español.

El club madrileño recupera para la próxima jornada, el próximo 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano, al defensor montenegrino Stefan Savic, que se había perdido los cuatro primeros encuentros por su expulsión y protestas en el último partido de la anterior edición, la vuelta de octavos de final contra el Chelsea inglés.

Además, el conjunto rojiblanco tiene tres futbolistas que serán sancionados si reciben tarjeta amarilla, ya que llevan dos amonestaciones: el delantero portugués Joao Félix, el atacante uruguayo Luis Suárez y el centrocampista centroafricano Geoffrey Kondogbia.