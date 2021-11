Farías denuncia que recibió amenazas y que debe tomarse un tiempo para pensar

El seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Bolivia, el venezolano César Farías, fue registrado este martes, durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial FIFA de Catar 2022 entre Bolivia y Uruguay, en el estadio Hernando Siles, en La Paz (Bolivia). EFE/Sebastián Castañeda/Pool

La Paz, 16 nov (EFE).- Tras la victoria de Bolivia en casa frente a Uruguay por 3-0, el seleccionador de La Verde, el venezolano César Farías, denunció que recibió amenazas y que debe tomarse un tiempo para analizar su situación porque no quiere exponer a su familia.

"Yo analizaré con la cabeza fría y no caliente, como ahora, pero sí lo hago público para que se sepa que el tema está ahí, es una amenaza constante, una amenaza de muchas cosas que las fui llevando callado, pero en este momento excedieron los límites", expresó Farías tras la goleada a Uruguay.

Farías señaló que debe reunirse con la Federación Boliviana de Fútbol para hablar sobre su situación porque recibió tres amenazas, entre esas porque no convocó a un jugador, además sostuvo que encontró personas en el camerino cuando él fue el primero en ingresar a los vestuarios y que saliendo del partido recibió otra amenaza a "su vida personal".

"Como toda la vida afrontaré todo lo que tengo que afrontar y veré lo que tengo que hacer, pero qué difícil se pone Bolivia y uno sufre mucho en momentos como este", manifestó Farías.

El seleccionador prosiguió que no está dispuesto a exponer a su familia, por lo que conversará con los jugadores de la Verde sobre esta situación.

Farías añadió que este día debiera ser "extraordinario" y "feliz" pero que hay una sensación "amarga" por las amenazas que está recibiendo, por lo que "la felicidad no es completa".

Bolivia logró la victoria 3-0 frente a Uruguay en el estadio Hernando Siles en La Paz con un doblete de Juan Carlos Arce y otro del máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Catar, Marcelo Martins.

La Verde acumula 15 puntos, se encuentra en octava posición en la tabla, mientras que Uruguay está en séptima posición con 16 unidades.

La Verde deberá enfrentar el próximo año a la selección de Venezuela de visitante y contra Chile de local.