Estas son las 5 fotos de Laliendra de las que nadie deja de hablar en Instagram

Laliendra (@la_liendraa) revolucionó las redes en las últimas horas con las últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 635.505 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





🔥🌑🌌





🔥 FOTICOS QUE SALIERON DEL ÚLTIMO VIDEO DE LA FINCA ⚡️ ¿ LES GUSTO ?





Hace 9 años empecé a crear videos, me conocen como la Liendra y se empezaron a fijar en mi hace 4 años, cuando cumplí mi sueño de hacer videos y vivir de ellos. Conseguí ganar dinero y fama, 2 cosas que unidas te pueden destruir y son difíciles de manejar… porque hacer dinero no es difícil, invertirlo y no perderlo es la verdadera tarea. Y volverse famoso es fácil sostenerse es lo difícil. Ya tuve mucha plata ,ya tuve mi carro de mis sueños, ya viajé y me compre lo ropa que quise y sin importar lo que comprara, seguía faltándome algo ,seguía sintiendo un vacío que no se llenaba ni con plata ni con compras ni con amor ni con familia… Y era ese vacío de haberme alejado de lo que me tiene donde estoy… MIS VIDEOS. Tanto lujo y tantas invitaciones me habían desviado de lo que tanto amaba hacer ( CREAR VIDEOS ) para ustedes, lo que realmente me llevó a estar donde estoy… Así que acá estoy con mis amigos de toda la vida en una finca listos para darla toda, para crear, para volver a mis raíces y delante del lente de la cámara… Estoy listo para sacarte sonrisas y dar lo mejor de mi… Te invito a que retrocedas tus pensamientos y recuerdes cómo empezaste antes de llegar a donde estás, antes de que te pagaran o hicieras lo qué haces por alguna recompensa monetaria y pregúntate si aún estás actuando como cuando empezaste o te desviaste… Sonará muy cliché esta frase pero ( NUNCA OLVIDES DE DONDE VIENES Y CÓMO EMPEZASTE ) pregúntate si aún eres ese Niño soñador o eres un adulto persiguiendo un billete verde… de mi parte quiero ser ese Niño y volver con toda sin importar si me pagan o no, quiero volver hacer lo que era cuando empecé y no es retroceder, mi invitación es que vuelvas a tu esencia la cual aveces perdemos por marcas, por encajar en amistades o por lujos… no te olvides de quien eres, cómo empezaste y con quienes estuviste cuando nadie estuvo… también te invito a llamar esas amistades de toda la vida y sonreír con ellos sin importar cómo están o cómo van, sin juzgarlos y compartir con ellos simplemente por el hecho de que estuvieron ahí cuando nadie más lo estuvo. te invito a que te preguntes si aún eres tu…





😂😂 CUANDO TE CONTRATAN EN UNA FINCA 😂😂





😂 CURVA PELIGROSA ⚠️ @el_prosperoo

Maurico Gómez "La Liendra" nació el 17 de junio de 2017 en Colombia. Es una de las figuras más influyentes gracias a sus millones de fans. Es creador de videos de comedia y sátiras.

Es conocido como "La Liendra" en Facebook e Instagram, plataformas en las que concentra millones de seguidores. Su primera publicación en Instagram data del 2015, en la que compartió una Selfie. Mauricio se convirtió en embajador de la marca Supreme y Xhobbies en su país.