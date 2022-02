Emoción y orgullo a partes iguales en el regreso de los Premios Onda a Barcelona después de un año de ausencia

17-11-2021 Roberto Leal, Aiatana y Pablo López, tres de los premiados en la 68º edición de los Ondase. Aitana Ocaña, Pablo López, Roberto Leal, Fernando Ónega, Iñaki Gabilondo, Jordi Évole o Jedet, entre los premiados en las ediciones de 2020 y 2021 de los prestigiosos galardones, que volvieron con más fuerza que nunca al Teatro Coliseum de la ciudad Condal MADRID, 17 (CHANCE) Después de un año de parón obligatorio por culpa de la Covid-19, Barcelona ha acogido la Gala de la 68º edición de los Premios Ondas, que en su regreso por todo lo alto ha entregado sus galardones a los premiados de 2020 y 2021, reuniendo en una gala única en el Teatre Coliseum a un buen número de rostros conocidos. Y es que por la alfombra roja vimos desfilar a celebrities de la talla de Aitana Ocaña, Roberto Leal, Iñaki Gabilondo, Jordi Cruz, Vicky Luengo, Pablo López o Jordi Évole, emocionados y orgullosos a partes iguales por este merecido reconocimiento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de un año de parón obligatorio por culpa de la Covid-19, Barcelona ha acogido la Gala de la 68º edición de los Premios Ondas, que en su regreso por todo lo alto ha entregado sus galardones a los premiados de 2020 y 2021, reuniendo en una gala única en el Teatre Coliseum a un buen número de rostros conocidos. Y es que por la alfombra roja vimos desfilar a celebrities de la talla de Aitana Ocaña, Roberto Leal, Iñaki Gabilondo, Jordi Cruz, Vicky Luengo, Pablo López o Jordi Évole, emocionados y orgullosos a partes iguales por este merecido reconocimiento.



Una gala en la que el periodista Carles Francino ejerció de maestro de ceremonias y en la que la mayoría de los galardonados acudieron a recoger su Ondas. Los premios de 2021, que han batido récord de participación con 550 candidaturas, han reconocido a Iñaki Gabilondo con un Ondas especial; al documental 'Eso que tú me das' de Jordi Évole junto a Pau Donés, a la actriz Vicky Luengo por la serie 'Antidisturbios', al actor Álvaro Morte por 'La casa de papel' y al presentador Roberto Leal por 'Pasapalabra', entre otros, además de a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López en la parte musical.



Pero además, y tras su cancelación el año pasado a causa de la pandemia, en esta 68º edición también se han entregado los Ondas de 2020. Michael Robinson y Luis Eduardo Aute - ambos a título póstumo - Joaquín Sabina, el programa 'Masterchef', la serie 'Patria', las protagonistas de la serie 'Veneno', y el periodista Fernando Ónega, entre otros, han sido reconocidos con uno de los premios más importantes de nuestro país.



El periodista Iñaki Gabilondo, galardonado con un Ondas especial, ha explicado que su primer Ondas lo obtuvo en 1969, ha asegurado a sus 79 años este año es el de la despedida y ha comentado lo "cómico" que es que con su edad tenga que explicar "por qué se va" en lugar de que nosotros preguntemos "qué hace aquí todavía". "Estoy cansado de mí", ha confesado con una sonrisa.



Aitana Ocaña, imparable y en el mejor momento de su carrera, se ha mostrado "muy feliz y agradecida" por su primer Ondas y de recibir este reconocimiento en 'casa', en Barcelona, asegurando que el éxito no se le ha subido a la cabeza a pesar de su impresionante trayectoria. "Es algo que nunca me imaginé y menos en una carrera tan corta", ha apuntado todavía sin creerse del todo este premio.



Jordi Évole, premiado por su documental 'Eso que tú me das' con el desaparecido Pau Donés, se ha mostrado muy emocionado por este Ondas y por todo lo que "nos dio Pau" a quien ha dedicado el galardón. "El regalo que nos da Pau haciendo una entrevista a 15 días de irse de este mundo y ser tan generoso a la hora de enseñarnos cómo hay que encarar la vida en momentos tan complicados, fue de una enseñanza muy bestia, particularmente para mí. Pau quería hacerle un canto a la vida y lo logró", ha asegurado.



Marc Donés, hermano del desaparecido cantante, tampoco faltó a la entrega del premio y, orgullosísimo y destacando la "lección de vida" que nos dió Pau, ha confesado que el artista estaría "muy contento de que se le de este premio aquí porque fue una idea que él tuvo, quería trasmitir una serie de ideas de cómo era él personalmente y vino Jordi en un momento muy delicado todo pero ha sido un éxito"



Jedet, premiada por su papel en la serie 'Veneno', ha querido agradecer a Javier Calvo y Javier Ambrossi la confianza y ha reivindicado más oportunidades para "mujeres como yo, que somos capaces de cualquier cosa". "Este papel me ha cambiado la vida y siempre se lo agradeceré. Se lo debo todo a Los Javis"



Una noche llena de emociones en la que por fin, después de un año de ausencia, los Ondas regresaron a Barcelona, convirtiendo el Teatre Coliseum en un escenario único en el que algunos de los rostros más queridos de nuestro país vivieron una noche inolvidable.