El IPI denuncia que la "hostilidad" de Cuba dificulta la labor de periodistas

Viena, 17 nov (EFE).- El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) aseguró hoy que es "una buena noticia" que las autoridades cubanas hayan restituido otras dos de las cinco credenciales retiradas el pasado sábado a periodistas de la Agencia Efe en La Habana, y denunció que la hostilidad del Gobierno de Cuba dificulta el trabajo de los informadores.

"Desde un primer momento, esto no debería de haber pasado, no se puede impedir que los periodistas trabajen en Cuba en un tiempo tan especial para la isla", resaltó en declaraciones a Efe la directora ejecutiva del IPI, Barbara Trionfi.

Trionfi denunció que las autoridades cubanas "son tan hostiles y enemigas de los periodistas que no les dan seguridad para que ejerzan su trabajo, especialmente en un tiempo de protestas y en un contexto importante en el ámbito político".

El Gobierno cubano retiró el pasado sábado las credenciales de prensa a cinco periodistas de la Agencia Efe en La Habana, justo antes de las protestas convocadas para el lunes por la oposición para pedir cambios políticos en el país.

Tras la condena unánime de organizaciones, países e instituciones en defensa de la libertad de prensa, Cuba comunicó este miércoles al Gobierno español la restitución de otras dos credenciales de las cinco retiradas a Efe, que se suman a las dos acreditaciones devueltas el domingo.

La presidenta de Efe, Gabriela Cañas, consideró la nueva medida “insuficiente” y “dilatoria”, al tiempo que reclamó la devolución de las acreditaciones a todo el equipo periodístico en Cuba, y aseguró que la Agencia seguirá insistiendo en la necesidad de recomponer su delegación, tradicionalmente formada por siete periodistas.