El argentino Dinenno dice que Pumas deberá cuidarse del talento de Sambueza

México, 17 nov (EFE).- El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas UNAM, dijo este miércoles que en el partido de su equipo ante el Toluca, en la repesca del Apertura mexicano, deberán cuidarse del talento de su compatriota Rubens Sambueza.

"Los grandes jugadores como Rubens, que año con año mantiene buenos números a la ofensiva, son jugadores que hay que marcar como todos y tener un poco más de reparo porque lo hemos sufrido en el torneo", explicó en rueda de prensa.

Sambueza, centrocampista de 37 años, fue el jugador con más asistencias por segundo torneo consecutivo al firmar seis en el Apertura. Además, el argentino fue el mejor anotador de Toluca con cuatro goles, los mismos que su compatriota Pedro Alexis Canelo.

"Si tienes jugadores como Sambueza debemos defender a esos jugadores, pero este es un juego de equipo y así debemos de permanecer en la cancha", añadió Dinenno.

El atacante aseguró que los Pumas llegan en un "buen momento" al duelo en el que serán visitantes el domingo ante el Toluca y en el que tienen que ganar para no ser eliminados y avanzar a los cuartos de final.

"Llegamos en un buen momento en el que hemos levantado el nivel individual y colectivo. Éste es un partido para materializarlo porque de nada sirve que diga que llegamos en un buen nivel y no lo demostremos el domingo", expresó.

Dinenno reconoció que contra los Diablos Rojos, que finalizaron en el sexto lugar del Apertura, los felinos, undécimos, no son los favoritos para irse con la victoria.

"Sentimos que podemos ganar porque siempre damos la mejor versión de nosotros en la cancha. Seguro que si preguntan en Toluca te dirán lo mismo, pero no nos veo como favoritos", señaló.

El delantero aceptó que si quieren vencer al Toluca tendrán que ser más eficaces en el ataque ya que afirmó que en la fase regular fueron superiores en la mayoría de los partidos a sus rivales, pero la falta de definición los condenó a perder.

"Esto se gana con goles y eso nos faltó al inicio del torneo. Estamos mentalizados de que debemos ser más eficaces y materializar el esfuerzo del entrenamiento", sentenció.