EEUU/China.- Biden defiende que Taiwán es "independiente" y más tarde matiza que EEUU "no alienta" una emancipación

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este martes que Taiwán "es independiente", aunque más tarde ha matizado que la Administración estadounidense "no alienta" una emancipación de China y sí que se den pasos en el marco de la Ley de Relaciones de Taiwán.



En declaraciones a la prensa durante un acto, preguntado por su encuentro virtual con el presidente chino Xi Jinping, Biden ha señalado que dejó "muy claro" que Estados Unidos "apoya la Ley de Taiwán" y que la isla "toma sus propias decisiones".



El mandatario estadounidense ha hecho alusión así a la legislación por la que la Casa Blanca se compromete a proporcionar a Taiwán los recursos armamentísticos necesarios para su defensa, tal y como recoge el diario 'The Hill'.



Más tarde, Biden ha matizado que en su alegato no alentaba la independencia, sino que desde la isla "hagan exactamente lo que exige la Ley de Taiwán (...) Dejémosles tomar una decisión". "Dije que tienen que decidir ellos (Taiwán)", ha explicado.



Durante su encuentro virtual del lunes, Xi advirtió a Biden de que respaldar a Taiwán "para lograr la independencia" o "utilizar" la isla "para controlar a China" es "jugar con fuego, y los que juegan con fuego se queman".



"La aspiración común de todo el pueblo chino es lograr la reunificación completa de China. Somos pacientes y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para luchar por la perspectiva de la reunificación pacífica con la mayor sinceridad, pero si las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán' provocan y fuerzan su paso, o incluso traspasan la línea roja, tendremos que tomar medidas decisivas", añadió el presidente chino, según la agencia de noticias Xinhua.



Al respecto de esta cuestión, Biden señaló que mantiene sus "compromisos" en la región apostando por un "Indo-Pacífico libre y abierto", al tiempo que reiteró la "importancia" de la libertad de navegación y sobrevuelo seguro para la "prosperidad".



"En Taiwán, Estados Unidos sigue comprometido con la política de 'una sola China', guiada por la Ley de Relaciones con Taiwán, los tres comunicados conjuntos y las seis garantías", defendió, según la Casa Blanca.



La cita virtual y estas declaraciones posteriores de Biden se producen después de que Pekín haya publicado recientemente un comunicado en el que expresaba su voluntad de "mejorar los intercambios y la cooperación" con Estados Unidos. Además, ambos países llegaron la semana pasada a un acuerdo para acelerar sus acciones en la lucha contra el cambio climático.



No obstante, también se desarrollan tensiones actualmente entre los países. Entre ellas, Taiwán es uno de los temas que más conflicto genera en las relaciones bilaterales entre ambas potencias, pues la isla denuncia con el apoyo de Washington los constantes sobrevuelos de aviones militares chinos en el espacio aéreo taiwanés, lo que China ha criticado.



Pekín considera Taiwán como parte de su territorio pese a que es independiente 'de facto' desde el final de la guerra civil china en 1959.



Además, Washington condena el "genocidio y crímenes contra la humanidad" ejercida por Pekín en la represión de los musulmanes uigures y de otras minorías en la región de Xinjiang.