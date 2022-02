EEUU.- La Cámara de Representantes censura a un congresista republicano por amenazas de muerte a Biden y a Ocasio-Cortez

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado este miércoles a favor de una moción de censura contra el congresista republicano por Arizona Paul Gosar por sus amenazas y ataques a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y al presidente, Joe Biden.



Se trata de la primera vez que se censura a un miembro de la Cámara en más de diez años. Gosar, quien será despojado de sus asignaciones de los comités en los que participa, publicó en redes sociales un vídeo animado en el que se fantaseaba con el asesinato violento de Alexandria Ocasio-Cortez y Biden.



La resolución ha contado con 223 votos a favor y 207 en contra. Los díscolos republicanos Adam Kinzinger por Illinois y Liz Cheney por Wyoming han votado con los demócratas, mientras que el también republicano David Joyce se ha abstenido.



"No podemos permitir que un representante público bromee con asesinar a otro, o amenazar al presidente de Estados Unidos", ha señalado antes de la votación la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para quien "disimular las amenazas de muerte con un vídeo no lo hace menos real".



"Es un día triste para la Cámara de Representantes, pero necesario", ha dicho Pelosi. La resolución aprobada sacará a Gosar del Comité de Reforma y Supervisión, en el que también está presente Ocasio-Cortez, y del de Recursos Naturales.



Por su parte Gosar, quien dijo haber retirado el vídeo "por compasión hacia aquellos que se sintieron ofendidos", no se ha disculpado y ha insistido antes de entrar en la votación en que aquella animación no suponía ninguna "amenaza aparte de la que representa la inmigración para nuestro país".