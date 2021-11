Dimitrievski: "Estamos capacitados para lograr cosas importantes"

El defensa del Rayo Vallecano Alejandro Catena (i) conversa con su compañero el guardameta macedonio Stole Dimitrievski en un partido. EFE/ Javier Lizón

Madrid, 17 nov (EFE).- Stole Dimitrievski, portero internacional macedonio del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que se encuentra en su "mejor temporada" como profesional y destacó el buen momento deportivo que vive su equipo, que está "capacitado para lograr cosas importantes".

El Rayo Vallecano ha completado un primer tercio de temporada muy bueno, es sexto con 20 puntos, nueve por encima del descenso, y a solo tres de los puestos de Liga de Campeones.

"Venimos de hacer muy bien las cosas, tenemos un buen grupo con el cuerpo técnico, hay muy buen ambiente con la gente y con el club y así es normal que salgan las cosas bien. Igual no lo esperábamos pero hay que conseguir más puntos para el objetivo. Estamos capacitados para crecer más y hacer cosas importantes", dijo Dimitrievski, en declaraciones difundidas por el club.

Dimitrievski cumple su cuarta temporada en el Rayo y desde su llegada al club en 2018 ha sido titular prácticamente siempre.

"Me encuentro bien. El año pasado fue de las mejores temporadas pero ahora en Primera me estoy superando. Tengo margen de mejora y hasta el momento es mi mejor temporada, aunque espero que sea mejor", confesó.

Dimitrievski ya se ha incorporado a la dinámica de trabajo de sus compañeros después de atender los compromisos internacionales con su selección, con la que se ha clasificado para disputar la repesca de cara al Mundial de Catar 2022.

"Es una clasificación histórica para la repesca, por lo que estoy feliz y muy contento", declaró el guardameta macedonio, que hasta el momento ha encajado 14 goles en los 13 primeros partidos de Liga.

"Estamos haciendo una buena temporada y más en casa, dónde nos encontramos cómodos. Lo estamos hacemos muy bien, hemos ganado todo menos un empate, somos fuertes y hay que seguir esta línea la próxima jornada frente al Mallorca", concluyó.