Cultura.- Así es el nuevo Top 10 de Netflix, su página que revela las series y películas más vistas de la plataforma

17-11-2021 Así es Netflix Top 10, nueva página que ofrece lo más visto de la última semana CULTURA NETFLIX



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Netflix ha dado un paso más hacia la transparencia de sus cifras. La plataforma de streaming solía mostrar en su portada los 10 títulos más vistos, una clasificación que hacía contando las visualizaciones de al menos dos minutos de duración. Ahora la compañía ha cambiado su métrica, además de lanzar una página web para revelar su top 10 semanal.



Con esta nueva métrica, Netflix abandona los polémicos "al menos dos minutos de visionado" que servían para dar una serie o película como vista por una de sus cuentas y, según informa, ahora "los rankings ahora se basarán en la cantidad total de horas visualizadas de un título determinado, en lugar del estándar anterior de Netflix de una muestra de dos minutos". Pablo Perez De Rosso, vicepresidente de Estrategia de Contenido, Planificación y Análisis, ha declarado que "medir el engagement por horas visualizadas es un fuerte indicador de la popularidad de un título, así como de la satisfacción general de los suscriptores".



Además de cambiar su método de medición, la empresa ha lanzado una web en la que recoge su top 10 semanal. "Todos los martes publicamos cuatro listas de Top 10 globales para películas y TV: Cine (inglés), TV (inglés), Cine (no inglés) y TV (no inglés). Estas listas clasifican los títulos según las horas semanales visualizadas: el número total de horas que nuestros miembros en todo el mundo vieron de cada título de lunes a domingo de la semana anterior", explica la página.



Cabe destacar que Netflix considera cada temporada de una serie como un título en sí mismo. Además, los usuarios pueden consultar cuántas semanas ha estado en el top 10 una producción. La web permite personalizar la búsqueda de información, escogiendo el país y consultando semanas anteriores. Los datos comienzan a partir del 28 de junio de 2021.



"Finalmente, proporcionamos una lista de las 10 películas y series de TV más populares de Netflix en cada una de las cuatro categorías en función de las horas que se vieron de cada título durante sus primeros 28 días. Para los títulos que tienen la marca Netflix en algunos países, pero no en otros, incluimos todas las horas visualizadas", adelanta la compañía.



Por ejemplo, en España, en la semana del 8 al 14 de noviembre la película más vista es Alerta Roja, mientras que la serie más popular es ¿Dónde está Marta?. Tal como apunta la web, el documental sobre la desaparición de Marta del Castillo lleva dos semanas en el top 10 y que es el sexto título más visto dentro de las categorías de series de habla no inglesa.