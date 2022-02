Cuba.- Movimiento opositor cubano admite "sorpresa" por la salida de Yunior García, al que ve como una "víctima"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El movimiento cubano Archipiélago, impulsor de las últimas protestas, ha reconocido su "sorpresa" por la salida de la isla del dramaturgo Yunior García, uno de sus miembros más destacados, aunque ha dicho que lo considera un "víctima" del "aparato represor" del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.



"Hemos conocido a través de Europa Press sobre la llegada a España de Yunior García y su esposa Dayana Prieto", ha publicado la plataforma en su cuenta de Facebook, donde ha prometido también compartir nuevos datos "en cuanto tenga alguna información de primera mano".



No en vano, la organización había dado por "desaparecidos" a ambos, con mensajes públicos en sus redes sociales. El portal de noticias Cubadebate, afín al Gobierno, ha publicado un artículo en el que considera todo un "show" orquestado, junto a una supuesta imagen del dramaturgo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.



El jurista Fernando Almeyda, integrante de Archipiélago, asegura en declaraciones telefónicas a Europa Press que no sabían "absolutamente nada" de la salida de García, que ha llegado a España en vuelo comercial este miércoles y con visado de turista, según fuentes diplomáticas.



"Nos cogió por sorpresa", afirma Almeyda, que al menos se queda con que García su familia "están bien". Considera al dramaturgo "una víctima de este sistema" y recuerda que en los últimos días "ha sentido todo el peso del aparato represor" del "régimen", como habría quedado de manifiesto el domingo cuando no pudo salir de casa para realizar la marcha que había anunciado por las calles de La Habana.



Sin embargo, Almeyda da por hecho que las autoridades cubanas han intercedido de alguna forma en esta salida, toda vez que "necesita a los opositores fuera". En este sentido, asegura que es un táctica recurrente quitarse de en medio a personas "incómodas" como sería García, que tiene un hijo menor de edad.



"Apoyamos y entendemos cualquier decisión", añade el jurista, quien no obstante deja claro que Archipiélago seguirá adelante con sus mensajes y movilizaciones, "pase lo que pase" y pese a que García es "un componente fundamental" dentro de la plataforma.



La organización opositora Prisoners Defenders también está "a la expectativa de entender lo que ha pasado", como apunta en su cuenta de Twitter, y especula con una posible "expatriación forzosa", recordando que en 2019 relatores de la ONU ya denunciaron más de 70 salidas de este tipo de Cuba.