Coronavirus.- Bélgica vuelve a la mascarilla en aglomeraciones y al teletrabajo por el repunte del coronavirus

Habrá medidores de CO2 en escuelas y empresas BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS) Bélgica endurecerá a partir de este fin de semana las medidas “barrera” contra el coronavirus para tratar de contener el nuevo pico en el avance de la pandemia, por ejemplo imponiendo el teletrabajo al menos cuatro días a la semana durante las próximas tres semanas, reintroduciendo la obligación de la mascarilla en interiores y en caso de aglomeraciones al aire libre. Así lo han acordado los gobiernos federal y regionales en una reunión para el control de la pandemia que se ha adelantado varios días respecto a lo previsto por el empeoramiento de la situación. “La situación es muy preocupante, se ha superado el umbral de las 500 camas en la UCI ocupadas (por pacientes COVID-19)”, ha indicado el primer ministro, el liberal flamenco Alexander de Croo, quien ha apelado al esfuerzo colectivo y ha recalcado que “si no fuera por la población vacunada, estaríamos hoy confinados”. Entre las principales modificaciones anunciadas destaca la vuelta al teletrabajo en todos los sectores donde sea posible, de modo que solo estará permitido acudir al puesto de trabajo una vez por semana, con el objetivo de reducir al máximo los encuentros y también descongestionar el transporte público. Las autoridades han querido insistir en la urgencia de respetar las medidas e insistido en que la estrategia ha sido revisada con el compromiso de no cerrar por ahora ningún sector. Con respecto al uso de la mascarilla, que ya no era obligatoria en espacios al aire libre ni en locales a los que se accedía con el Certificado Covid, como bares o restaurantes, la decisión es la de exigir de nuevo su uso en bares y restaurantes cuando el cliente se desplace en el local y también en espacios abiertos en caso de concentración elevada de público. Sobre la mesa de los responsables políticos estuvo imponer la mascarilla también a los niños a partir de los nueve años en las escuelas, pero finalmente la norma general prevé su uso en las clases de secundaria y antes, a partir de los diez años, solo en interiores públicos como tiendas o transporte, pero no en las escuelas. Con todo, la región de Flandes ya ha precisado que sí impondrá la mascarilla para los alumnos de los últimos años de primaria, esto es a partir de los diez años. “Vivimos una explosión de contagios”, ha alertado el ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, quien ha apuntado que esta semana se ha llegado a los 19.300 positivos al día y que el lunes fallecieron un total de 45 pacientes, frente a los 27 del lunes anterior.

MEDIDORES CO2 EN EMPRESAS Y ESCUELAS

Además de las medidas barreras de distancia y vacunación --con el compromiso de disponer de una dosis de refuerzo para toda la población entre el próximo enero y abril--, el Gobierno federal ha incidido en la importancia de ventilar los espacios cerrados. Por ello, las autoridades han acordado que se instalen medidores de concentración de CO2 en todas las escuelas y empresas, al tiempo que llaman a ventilar con frecuencia las salas en donde se reúnan personas. El Certificado Covid será también una exigencia para quienes quieran asistir a los mercados de navidad al aire libre y en los establecimientos de hostelería y ocio como bares y discotecas, en donde será obligatorio el uso de mascarilla aún presentando el certificado de inmunización.

Las discotecas podrán evitar <b>a sus clientes </b>las mascarilla si dispone de un profesional sanitario que realice test rápidos en la entrada.