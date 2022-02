Casa Real.- El Congreso aprueba el presupuesto de la Casa del Rey con el voto a favor de Podemos y el rechazo de Vox y Ciudadanos

15-11-2021 El Rey Felipe VI interviene en el acto conmemorativo del 30º aniversario de las Cumbres Iberoamericanas, en Casa de América, a 15 de noviembre de 2021, en Madrid (España). Estas Cumbres Iberoamericanas de Presidentes y de Jefes de Estado y de Gobierno, comenzaron por primera vez en 1991, en Guadalajara (México). Este proceso de concertación se ha consolidado como un espacio singular para el diálogo de políticas y una plataforma activa de cooperación avanzada basada en unos vínculos socioculturales que definen lo iberoamericano como una comunidad de identidad y valores diferenciados de las sociedades y los países que la integran. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado este miércoles la partida reservada a la Casa del Rey en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el respaldo, entre otros, de Unidas Podemos, y el rechazo de partidos como Vox o Ciudadanos.



En concreto, el proyecto presupuestario contempla destinar a Zarzuela el próximo ejercicio un total de 8.431.150 euros, un dinero del que el Rey dispone libremente, como establece la Constitución, y que se destina a pagar al personal de la Casa del Rey y a sufragar las asignaciones de Felipe VI, la Reina Letizia y la Reina Sofía --en marzo de 2020 el Rey decidió retirar la asignación a su padre, Juan Carlos I--.



Una cifra que ha cosechado este miércoles 28 votos a favor, los que suman PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV y Coalición Canaria, y nueve en contra. En el bloque del 'no' se encuentran Vox y Ciudadanos, además de los independentistas de ERC, Junts y Bildu.



SÓLO JUNTS Y BILDU APOYAN LA ENMIENDA DE ERC



Precisamente los de Gabriel Rufián registraron la única enmienda presentada a la sección dedicada a la Casa del Rey, una propuesta para suprimir la partida reservada en las cuentas públicas para Zarzuela a cambio de poner un sueldo al Rey. Sin embargo, sólo sumó a Junts y Bildu, y el resto de partidos la ha tumbado.



En concreto, la enmienda sugería recortar en 8,3 millones el presupuesto para la Corona para que quedase reducida a 86.150 euros y que ese fuera el sueldo de Felipe VI. Una cantidad inferior a los 86.542 euros que el Gobierno plantea para el presidente Pedro Sánchez en su proyecto presupuestario de 2022, donde aplica a todos los miembros del Ejecutivo la subida salarial del 2% acordada para los funcionarios.



Este martes, durante el debate de la enmienda --que ERC renunció a defender--, Unidas Podemos se quejó, por boca de su diputado Roberto Uriarte, del "enorme gasto" que ocasiona a los ciudadanos la Monarquía, aunque este miércoles ha acabado votando a favor.



LA CASA DEL REY, "LA MÁS AUSTERA"



El socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, no hizo, sin embargo, mención alguna a la Casa del Rey pero sí advirtió, a través de Miguel Ángel González, de que "si se pretende cambiar las instituciones por la vía presupuestaria, éste no es el camino".



Quien sí dedicó el grueso de su discurso a defender a la Casa Real y al Rey fue el PP. Su portavoz en ese debate, Vicente Tirado, subrayó que la Corona española es "la más austera" en comparación con casas reales como Inglaterra, Holanda, Dinamarca o Suecia, y "muchísimo más" económica que las jefaturas de Estado de repúblicas como Italia, Francia, Alemania o Portugal, al tiempo que denunció la falta de respeto institucional y de rigor de los socios del Gobierno.