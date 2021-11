'Canelo' Álvarez tiene un nuevo reto, el cinturón en peso crucero

Fotografía de archivo del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

México, 16 nov (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor peleador libra por libra del momento, buscará en mayo o junio del próximo año el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un nuevo reto del campeón absoluto de los supermedianos.

Álvarez derrotó el pasado 6 de noviembre al estadounidense Caleb Plant con lo que conquistó el último cinturón de su categoría que le faltaba y se confirmó como el mejor púgil del momento.

En la Convención del CMB, en la Ciudad de México, la Junta de Gobernadores votó unánime porque 'el Canelo' suba al peso crucero para tratar de convertirse en monarca mundial en las 200 libras (90,7 kilogramos).

La propuesta de que Álvarez ascienda a los cruceros fue sugerida por el entrenador y mánager del peleador, Eddy Reynoso, en la sesión abierta de defensas obligatorias en la Convención, en la que e aprobó que David Benavidez combata por el título interino de los súpermedianos.

'Canelo' iría contra el congolés Ilunga Makabu, con 28 victorias, 25 antes del límite, y un par de derrotas.

Sin estar presente, Álvarez fue una de las figuras principales de la Convención este día, al presentarse el billete del sorteo de la lotería nacional dedicado al campeón que tendrá lugar la noche de este martes.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, dirigió la jornada de este martes en la que se debatió sobre los ránkings mundiales y se destacó el trabajo de los promotores que han tratado de mantener a toda costa la actividad del pugilismo en tiempo de pandemia.

Varias leyendas del boxeo mundial estuvieron presentes en la jornada de este martes, entre ellas el excampeón mundial Roberto 'Mano de piedra' Durán, quien dijo a Efe que si fuera un joven de 18 años, sería más dedicado a los entrenamientos y tal vez su carrera duraría más de 30 años.

"Antes era más duro y había menos dinero", dijo el gran púgil, uno de los símbolos del deporte en Latinoamérica en el siglo XX.

Floyd Mayweather Jr. se hizo eco de los elogios de Sulaimán para los promotores y manejadores y dio gracias al Consejo por el impulso que dio a su carrera.

"Siempre apoyaré el boxeo y defenderé a los peleadores. Gracias por mantener vivo nuestro deporte; doy las gracias al Consejo. Me convertí en campeón hace 24 años", dijo el estadounidense, quien protagonizó uno de los momentos de más color al entrar en una polémica con el excampeón mundial mexicano Julio César Chávez.

Mayweather y Chávez mostraron interés en hacer una pelea de exhibición, a pesar de que Floyd es 15 años más joven; 'The Money' le aclaró al mexicano que él no era su tío Roger, a quien Julio César derrotó en julio de 1985 y Chávez le respondió que le daba igual y le iba a poner una chinga (paliza).

Una de las intervenciones que más atención despertó fue la de la doctora mexicana Eunice Rendón y Marcos Arienti, de Argentina, quienes charlaron sobre el boxeo de los reclusos y explicaron que el 95 por ciento de los involucrados en los programas de boxeo, logran vencer a las adicciones y a las drogas.

"El programa ha funcionado con éxito durante siete años. Y muchos de los que lo completan obtienen un empleo exitoso cuando son liberados", aseguraron.

Casi un millar de personas asisten a la Convención que continuará este miércoles.