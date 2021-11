Campeón, invicto y clasificado al Mundial: el "magnífico" año de Argentina

En la imagen el entrenador de Argentina Lionel Scaloni. EFE/Raúl Martínez POOL

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- En 2021, Argentina ganó la Copa América de Brasil y cortó una racha de 28 años sin títulos, se clasificó con cuatro jornadas de anticipación para el Mundial de Catar 2022 y mantuvo un invicto de 27 partidos, con 17 triunfos y 10 empates.

"Es para estar orgulloso y para agradecer a los jugadores. El año es magnífico, diría soñado, por la obtención de la Copa, la clasificación al Mundial y porque seguimos invictos", dijo este martes el seleccionador Lionel Scaloni, luego de que Argentina igualara sin goles con Brasil en el último partido del año.

La conquista de la Copa América de este año fue también el tan ansiado primer título con la absoluta de Lionel Messi, que supo ser campeón del mundo con la Sub'20 en Holanda 2005 y campeón olímpico con la Sub'23 en Pekín 2008.

A falta de cuatro jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, y a pesar de que todavía no se definió qué pasará con el Brasil-Argentina que se suspendió en septiembre a los cinco minutos, la Canarinha y la Albiceleste lideran la clasificación con 35 y 29 puntos, respectivamente.

Brasil consiguió la clasificación en la décimo tercera jornada y Argentina lo hizo este martes, tras empatar con Brasil y gracias a resultados que lo beneficiaron.

Ecuador con 23 puntos y Colombia con 17 (-1 de diferencia de gol) ocupan las otras plazas clasificatorias.

Les siguen Perú con 17 (-5 de diferencia de gol), Chile con 16 (-1), Uruguay con 16 (-7), Bolivia con 15, Paraguay con 13 y Venezuela con 7.

"Clasificamos al Mundial con cuatro fechas de antelación y con un partido sin jugar (el postergado ante Brasil). Saben que no me gusta agrandar las cosas, pero es para estar realmente orgulloso de este equipo por haber conseguido la clasificación a tanto del final", afirmó Scaloni.

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

La Albiceleste lleva 27 partidos sin perder, la mejor racha del mundo en la actualidad, y está a cuatro encuentros de igualar el récord que alcanzó el entrenador Alfio Basile con Argentina entre 1991 y 1993.

El 2021 de Argentina comenzó con un empate 1-1 con Chile por las eliminatorias y siguió con un 2-2 ante Colombia.

En su debut en la Copa América, cosechó su tercera igualdad seguida, un 1-1 ante la Roja.

Luego vinieron los triunfos ante Uruguay (1-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (4-1) por la fase de grupos.

En cuartos superó a Ecuador (3-0), en semifinales le ganó por penaltis a Colombia tras igualar sin goles y en la final se consagró campeón al ganarle a Brasil por 0-1 en el Maracaná.

La racha positiva continuó en las eliminatorias con victorias ante Venezuela (1-3) y Bolivia 3-0, un empate ante Paraguay (0-0), triunfos ante Uruguay (3-0), Perú (1-0) y Uruguay (0-1) y el empate sin goles ante Brasil de este martes.

En total, en 2021 Argentina disputó 16 partidos, de los cuales ganó 10 y empató 6, sin contar el encuentro suspendido ante Brasil a los cinco minutos que iba 0-0.

ALGO MÁS QUE NÚMEROS

El 2021 no solo fue un año positivo por los resultados, sino porque el seleccionador logró definir un once inicial fijo y un estilo de juego concreto.

El portero Emiliano 'Dibu' Martínez y el zaguero Cristian 'Cuti' Romero fueron las dos grandes revelaciones de la Albiceleste y se afianzaron como titulares indiscutidos.

Los defensas Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; los centrocampistas Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso y los delanteros Lionel Messi y Lautaro Martínez completan el once ideal de Scaloni.

MESSI, ANTE SU CUARTO MUNDIAL TRAS UN AÑO BRILLANTE

El año del delantero del París Saint Germain con Argentina fue maravilloso. Fue el máximo artillero de la Copa América junto al colombiano Luis Díaz y también el líder en asistencias en ese torneo, con cinco.

También se consagró como el máximo anotador en selecciones sudamericanas con 79 goles, dos más que el brasileño Pelé.

El capitán albiceleste, de 34 años, jugará en Catar su cuarto Mundial con la selección absoluta.

En Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010 Argentina cayó en los cuartos de final ante Alemania, en Brasil 2014 perdió la final en el tiempo añadido ante ese mismo rival por 0-1 y en Rusia 2018 perdió en los octavos de final ante Francia por 4-3.

La de Catar también probablemente sea la última Copa del Mundo para otros dos referentes: Nicolás Otamendi y Ángel Di María, de 33 años.

A 396 días del inicio del próximo Mundial, y a pesar de que quedan cuatro jornadas de las eliminatorias, los argentinos se ilusionan con obtener en Catar la tercera Copa del Mundo, tras haber celebrado como local en 1978 y en México 1986.

Sebastián Meresman