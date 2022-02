Birmania.- El periodista Danny Fenster llega a EEUU tras permanecer casi seis meses encarcelado en Birmania

14-08-2015 Bandera de EEUU. POLITICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA CUBA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El periodista estadounidense Danny Fenster, que permaneció casi seis meses encarcelado en Birmania antes de ser puesto en libertad, ha llegado a Estados Unidos, donde ha dado las gracias a todos los implicados en lograr su liberación.



"Solo tengo gratitud por todo lo que la gente ha hecho. Creo que cada acción que se ha tomado ayudó aunque solo fuera un poco", ha dicho en su primera aparición pública desde que fue liberado.



El hombre de 37 años ha señalado así que ver al exembajador del país para la ONU, Bill Richardson, esperando en el aeropuerto es el "mejor sentimiento que recuerda haber tenido" en su vida, según informaciones de la cadena CNN.



El periodista, que se encontraba al frente del diario 'Frontier Myanmar' fue detenido en mayo, unos meses después de que se produjera el golpe de Estado del 1 de febrero y el país se viera sumido en el caos.



El viernes pasado había sido condenado a once años de prisión por difundir información contra el Ejército, asociación ilícita con opositores al Gobierno y violación de las leyes de migración.



Sin embargo, tan solo días después de ser condenado, el Centro Richardson anunció en su cuenta de Twitter que había sido liberado "tras la visita de carácter humanitaria de Richardson a Birmania", donde se reunió con el general del Ejército y líder de la junta, Min Aung Hlaing.



El martes, a su llegada a Qatar, donde Fenster hizo escala, el periodista aseguró que no sufrió agresiones cuando se encontraba bajo custodia. "Me arrestaron y me mantuvieron en cautividad sin motivos, pero físicamente estaba bien. No pasé hambre ni me agredieron", dijo en declaraciones a la prensa desde Doha.



"Son las mismas privaciones asociadas a cualquier tipo de encarcelamiento, te vuelves un poco loco y cuanto más tiempo pasa más te preocupa que nunca vaya a terminar. Esa era mi mayor preocupación", señaló entonces.



Fenster fue detenido poco antes de embarcar en un vuelo hacia la capital de Malasia, Kuala Lumpur, pero sin conocer el motivo de su arresto. Su familia había pedido su puesta en libertad en numerosas ocasiones y habían solicitado al presidente estadounidense, Joe Biden, que garantizara su liberación.