Arrasate ensaya con Kike García y Chimy Ávila como ataque en el Metropolitano

El delantero argentino de Osasuna, Chimy Ávila, celebra un gol durante un partido. EFE/Doménech Castelló.

Pamplona, 17 nov (EFE).- Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, ensayó este miércoles como Kike García y el argentino Chimy Ávila como posible pareja atacante para el partido que disputará su equipo ante el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, el próximo sábado.

A tres días el encuentro, Arrasate ha comenzado a perfilar el once que podría salir de inicio y ha vuelto a probar con una defensa de cinco futbolistas. Nacho Vidal y Cote han ocupado los carriles, mientras que Unai, David García y Juan Cruz han hecho lo propio como centrales.

Los tres jugadores del centro del campo parece que serán Moncayola, Lucas Torró y Darko. Arrasate los ve esenciales en el juego de su equipo y la complejidad del choque hará que su presencia sea casi imprescindible.

La novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la entrada de Kike García y Chimy Ávila como pareja de delanteros, pese a que Ante Budimir está recuperado de su lesión en el pubis.

El internacional croata se quedó una vez finalizado el entrenamiento para fortalecer la zona afectada. Tendrá minutos en el estadio colchonero.

El lateral izquierdo Manu Sánchez estuvo ayer en Rusia con la selección española Sub-21, por lo que su regreso a los entrenamientos de Osasuna se podría dar mañana. No jugó ni un solo minuto y deberá ser Arrasate quien decida si darle o no minutos frente a su exequipo.

El técnico rojibllo, por el momento, cuenta con la totalidad de su plantilla disponible para esta nueva jornada en la que Osasuna buscará la victoria cinco partidos después.