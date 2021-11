𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@aislinnderbez) causó furor en su popular cuenta de Instagra por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 1.339.309 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

take me back… 😍🤤⛰🌊 📸 @jonathankubben





Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a montar y me caí del caballo, se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí la memoria del evento. A partir de ahí me dieron miedo los caballos y me volví a subir muy pocas veces en la vida (siempre y cuando fueran muy despacio). Desde que Kai tenía un año notamos su enorme pasión por los caballos (siendo algo nuevo y desconocido para Mau y yo) y desde entonces tratamos de llevarla seguido a que los vea y los monte. Hace una semana Kai inició clases más formales y decidí empezar a tomarlas con ella, pues no quería que mi hija, apasionada a los caballos, tenga una mamá que le da miedo subirse a ellos. Me siento feliz y orgullosa de ver estos videos y darme cuenta que nunca es tarde para vencer un miedo y aprender algo nuevo🥳. Gracias Kai por siempre sacarme de mi zona de confort🥰. Gracias @criselac e @isabelladiazzgz por ser tan increíbles maestras.





aquí una bella foto que simula mi vida perfecta en un lugar paradisíaco aunque la realidad está bastante alejada de eso😂 (de esas fotos perfectas que toma @jonathankubben )





Desde que soy mamá decidí emprender en todo lo que no me había atrevido antes.. Amo crear cosas nuevas con gente que amo y admiro (así surgió @amainatural @lamagiadelcaos y mis colecciones de @morenacorazon y @merkaba_mx ) …Muy pronto les tengo una sorpresa que estoy segura que les va a encantar ponerse ahora que viene el otoño y el frío… estén pendientes😉🖤 📸: @sergio.valenzuelach @gerardangulo





Se acuerdan de esta belleza de collares que hice con @morenacorazon ? Pues están otra vez a la venta… Y están bar-ba-rosssss… Y hay envíos a todo el 🌎🙀 Les dejo el link en mis stories y highlights. También se los dejo aquí: https://morenacorazon.com/collections/coleccion-aislinn-derbez 📸 @jonathankubben

Aislinn González Derbez nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempeña como actriz y modelo.

Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): allá interpretó varios papeles en cortometrajes y actuó en la obra de teatro Happy Hour. Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años.

Su carrera actoral inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009 y tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematográfica ha conseguido cinco papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

También participó como protagonista en cinco series de Televisión dentro y fuera de México: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Niñas mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). También actuó en la serie de Televisa Ellas son.. la alegría del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el capítulo «Marta, manipuladora» junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.​ También participó varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como «Estuve» y «Se me va la voz» de Alejandro Fernández, «Sólo déjate amar» de Kalimba. En 2008, actúa en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', después hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).