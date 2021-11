Ancelotti: "Un entrenador tiene que transmitir una idea de fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en una fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 17 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, afirmó este miércoles que "un entrenador tiene que transmitir una idea de fútbol" en la inauguración, en el auditorio de la Ciudad Real Madrid, del nuevo curso académico de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea.

El acto estuvo presidido por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, que acompañó a Ancelotti durante la presentación. Además, estuvieron presentes en el evento la rectora de la Universidad Europea, Elena Gazapo, y los exjugadores blancos Miguel Pardeza y Manolo Sanchís.

"He tenido la suerte de hacer algo que me apasiona y esta pasión la tengo todos los días. La llave para tener éxito es hacer algo con pasión. Hay que trabajar y tener un poco de suerte. Además, uno no se puede rendir. El liderazgo no se puede enseñar. Es algo que es intrínseco", declaró el entrenador madridista.

El italiano habló también de la consecución de la décima Liga de Campeones, en 2014: "Era algo que todo el madridismo quería y una gran motivación. Faltó poco para perderla, pero desde el primero hasta el último minuto los jugadores querían ese título. Es la razón por la cual el Madrid ganó 'la Décima'".

"Este es el club más prestigioso, con más historia y más afición, tengo una gran responsabilidad y la gran suerte de haber entrenado en este club hace años y ahora poder disfrutarlo de nuevo", añadió.

Emilio Butagreño, también director general de la Escuela Universitaria Real Madrid, se dirigió a los alumnos y les dijo que están "en un lugar emblemático porque es la casa del madridismo, donde se forjan los valores que han construido nuestros 119 años de historia".