AMP.- Coronavirus.- Alemania marca un nuevo máximo de casos de coronavirus al registrar más de 52.800 en un día

Merkel aboga por fijar una tasa de hospitalización máxima



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Alemania ha marcado este miércoles un nuevo máximo de casos de coronavirus al registrar más de 52.800 en la última jornada, según datos del Instituto Robert Koch.



El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 52.826 contagios y 294 muertos, lo que eleva los totales a 5.129.950 y 98.274, respectivamente.



Además, el organismo ha señalado que la incidencia acumulada semanal asciende a 319,5 casos cada 100.000 habitantes, un nuevo récord que supera los 312,4 notificados este martes.



Asimismo, en estos momentos hay 490.800 casos activos, unos 27.700 más que el día anterior, y 4.540.900 personas se han recuperado hasta ahora de la COVID-19, incluidas alrededor de 24.800 altas durante el último día.



Los estados de Alemania han empezado a imponer nuevas restricciones en el marco de la pandemia y ante el repunte de casos que atraviesa el país sin esperar la aprobación del Gobierno alemán para actuar frente al incremento de la incidencia epidemiológica.



TASA DE HOSPITALIZACIÓN MÁXIMA



La canciller alemana, Angela Merkel, ha abogado este miércoles por fijar una tasa de hospitalización máxima como indicación para implementar medidas adicionales para frenar el avance del virus.



Tal y como ha explicado, si no se establece un límite, la incidencia hospitalaria --el número de pacientes ingresados por cada 100.000 habitantes-- seguirá siendo un problema para el país, según ha recogido la agencia de noticias DPA.



En este sentido, ha alertado de que "sería una catástrofe" esperar para actuar cuando las unidades de cuidados intensivos estén llenas. "La cuarta ola está golpeando nuestro país con toda su fuerza", ha insistido.



"No es en absoluto demasiado tarde para decidirse por una primera vacunación", ha sostenido Merkel antes de matizar que "es necesario un esfuerzo nacional para reforzar la vacunación contra la COVID-19". Asimismo, ha detallado que los hallazgos científicos cosechados y la experiencia de terceros países muestran que la nueva ola de contagios puede detenerse mediante la vacunación de refuerzo.



Merkel ha declarado estar "profundamente preocupada" por la situación de algunos estados federados y ha señalado como objetivo principal evitar la sobrecarga del sistema sanitario y proteger así vidas humanas.



Para ello, ha dicho, es importante garantizar que los pacientes reciban el mejor tratamiento posible, pero también todos los demás. "Es una amarga verdad que es que esto ya no es posible en los distritos más afectados", ha lamentado.



Para este jueves está prevista una reunión entre el Gobierno federal y las autoridades de los estados federados con el objetivo de evaluar la situación epidémica del país y las posibles medidas a adoptar.