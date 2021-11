Activista llega a España, Cuba afirma que fue su decisión

MADRID (AP) — De manera inesperada el dramaturgo cubano Yunior García, quien se hizo reconocido internacionalmente en los últimos meses por impulsar una marcha -que finalmente no se realizó- dejó Cuba y voló a España, informó el miércoles un portavoz del gobierno español.

Al tiempo que desde La Habana el canciller cubano Bruno Rodríguez indicó que no se trató de un acuerdo entre gobiernos sino que una decisión personal del artista.

García y su esposa, Dayana Prieto, llegaron a Madrid a las 13:00 GMT con visas de turistas, dijo a The Associated Press un vocero del gobierno español.

García fue uno de los organizadores de las protestas -una marcha y varias acciones- en Cuba el lunes que fueron neutralizadas por partidarios del gobierno y que tampoco tuvieron el apoyo esperado entre la población en general.

Los organizadores se quejaron de que sus viviendas fueron rodeadas para que no pudieran salir, mientras otros dijeron que la policía les advirtió que los arrestaría si salían a las calles. La marcha había sido desautorizada por el gobierno, que la consideró anticonstitucional.

Archipiélago, una plataforma en internet creada por García y con varios moderadores, pidió además que las personas se vistieran de blanco, portaran flores para colocarlas en bustos del prócer José Martí, aplaudieran a las tres de la tarde o tocaran sus cacerolas a las 9 de la noche si no se sentían cómodos o no podían salir. La AP no constató que estas acciones se realizaran.

García también deseaba realizar una protesta en solitario el domingo, pero partidarios del gobierno se lo impidieron apostándose en la puerta de su apartamento en un segundo piso de una barriada popular para evitar que pudiera salir de su edificio y cantando consignas revolucionarias. En días anteriores el propio dramaturgo había denunciado que en su reja habían colocado aves muertas.

Durante una entrevista con AP este miércoles, el canciller Rodríguez informó que el viaje de la pareja -que sorprendió hasta a los propios miembros de Archipiélago que dijeron haberlo ido a buscar y estar alarmados por su desaparición- no es “resultado de acuerdo entre gobiernos, de ninguna decisión del gobierno cubano, de ninguna decisión judicial”.

Agregó que supongo que (García) está ejerciendo el derecho que tiene cualquier cubano de viajar y moverse libremente”.

“No hay madera de mártires en los que organizan este tipo de farsas y operaciones fallidas bajo las instrucciones y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo el canciller.

Cuba había acusado a Estados Unidos y grupos de interés de Florida de estar detrás de las marchas, aprovechando la crisis económica que atraviesa el país, para destruir a la revolución como parte de las sanciones impuestas a la isla desde hace seis décadas para presionar un cambio de modelo político.

————-

La corresponsal Andrea Rodríguez reportó desde La Habana.