0-0. El clásico sudamericano queda sin dueño

Lionel Messi (d) de Argentina se abraza con Marquinhos de Brasil hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Brasil, en el estadio San Juan del Bicentenario, en San Juan (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 16 nov (EFE).- Argentina y Brasil, ya clasificado, empataron este martes sin goles en una nueva edición del clásico sudamericano por la décimo cuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El equipo capitaneado por Lionel Messi, que no brilló, desperdició la posibilidad de asegurarse un lugar en la próxima Copa del Mundo y deberá esperar que Chile no le gane a Ecuador el partido que están jugando esta noche.

Los jugadores de la Albiceleste supieron durante el segundo tiempo que, como el partido entre Paraguay y Colombia terminó en empate, podían clasificarse al Mundial si le ganaban a la Canarinha.

La igualdad conseguida en la provincia de San Juan le permite a la Canarinha mantener la ventaja de seis puntos sobre la Albiceleste a falta de cuatro jornadas para el final de las eliminatorias.

Argentina, por su parte, llegó a los 27 partidos sin derrotas, con 17 triunfos y 10 empates.

Antes del comienzo del partido el equipo argentino posó con una bandera que decía 'Vamos Kun, con todo' y que tenía una imagen del delantero del Barcelona Sergio Agüero, a quien le diagnosticaron problemas cardíacos.

Durante los primeros minutos, Argentina presionó alto y apostó por la elaboración producto de pases cortos. Brasil, en cambio, se defendió cerca de su portería e intentó inquietar con contraataques que aprovecharan la velocidad de Vinicius Junior, Raphinha y Matheus Cunha.

A pesar de que la Albiceleste tuvo más posesión durante los primeros 20 minutos, la Canarinha inquietó un poco con remates de media distancia que pasaron lejos de la portería.

Con el paso del tiempo, Brasil impidió que Argentina hilvanara más de cuatro pases consecutivos y se volvió en dominador del encuentro.

Un violento codazo de Nicolás Otamendi en el rostro de Raphinha a los 35 minutos produjo algunos empujones y reclamos, pero el árbitro no vio la infracción, el VAR no intercedió y el juego se reanudó.

La más clara del primer tiempo fue a los 40 minutos, cuando Rodrigo De Paul recibió un pase atrás de Marcos Acuña y definió desde afuera del área al segundo palo, obligando a Alisson a tener que volar sobre su izquierda para atajar el remate.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, hizo dos cambios en el entretiempo: Joaquín Correa ingresó por un Lautaro Martínez que no gravitó y Lisandro Martínez por Leandro Paredes, que venía de una larga inactividad por una lesión.

Apenas comenzado el segundo tiempo, el defensa Cristian Romero tuvo que ser reemplazado por lesión por Germán Pezzella.

A los 60 minutos, un remate de media distancia de Fred impactó en el travesaño y a los 70 el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez le atajó un tiro de Vinicius Junior.

Brasil necesitó tener menos la pelota para generar más peligro, pero Argentina también tuvo algunas oportunidades de gol con remates de media distancia que no fueron a la portería.

En una de las últimas jugadas, Messi remató de media distancia, pero Alisson controló la pelota en dos tiempos.

Brasil enfrentó este encuentro con varias bajas. Neymar, por lesión, y Casemiro, suspendido, fueron los grandes ausentes del clásico sudamericano.

A la espera del final del encuentro entre Chile y Ecuador y a falta de solo cuatro jornadas, Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 35 puntos, seguido por Argentina con 29.

Les siguen Ecuador (20),Colombia (17), Perú (17), Chile (16), Uruguay (16), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (7).

Si Chile no le gana a Ecuador esta noche, Argentina se clasificará para el Mundial.

En las próximas jornadas, Argentina se enfrentará a Chile como visitante, a Colombia y Venezuela como local y finalmente a Ecuador como visitante.

Brasil, por su parte, visitará a Ecuador, recibirá a Paraguay y Chile y cerrará con una visita a Bolivia.

- Ficha técnica:

0. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (m.52, Germán Pezzella), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María (m.73, Julián Álvarez), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (m.46, Lisandro Martínez), Giovani Lo Celso (m.85, Nicolás Domínguez); Lionel Messi y Lautaro Martínez (m.46, Joaquín Correa).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paquetá (m.78, Gerson); Raphinha (m.68, Antony), Matheus Cunha (m.85, Gabriel Jesús) y Vinicius Junior.

Seleccionador: Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'.

Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha amonestó a Paredes, Romero, Pezzella y Acuña, de Argentina, y a Paquetá, Fabinho y Antony, de Brasil.

Incidencias: partido de la jornada décimo cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 jugado en el estadio San Juan del Bicentenario, de la provincia de San Juan, ante unos 20.000 espectadores.