Venezuela.- 'El Pollo' Carvajal pedirá a la AN que le permita salir de prisión hasta que se resuelva su extradición a EEUU

12-04-2019 Hugo Carvajal POLITICA EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA VENEZUELA SOCIEDAD TWITTER



Fiscales italianos le interrogan durante una hora por una investigación secreta sobre el M5S



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal planea solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le permita salir de la cárcel de Estremera donde está recluido desde el pasado 9 de septiembre, cuando fue detenido en un operativo conjunto de Policía Nacional y DEA en Madrid, después de pasar casi dos años prófugo, hasta que se resuelva su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas.



Según fuentes de la defensa, el riesgo de fuga que justificaría su estancia en prisión no existe por cuanto se pueden acordar medidas cautelares que permitan tener al general venezolano localizado en todo momento, tales como el control con medios telemáticos, la comparecencia periódica en sede judicial o policial y la retirada de pasaporte.



Además, las fuentes recalcan que Carvajal ha iniciado un "proceso de colaboración" con la Justicia española que ha propiciado la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos gracias al testimonio que ha prestado y a la documentación que ha aportado, conforme a lo cual fundadores del partido 'morado' como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa habrían recibido dinero de los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



Esta colaboración se ha extendido ahora a la Fiscalía italiana. Este mismo martes, los fiscales Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda han interrogado durante poco más de una hora a Carvajal en la Audiencia Nacional por otra investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela. De acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, han salido con buenas sensaciones.



El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea dio luz verde a la petición de las autoridades italianas de desplazarse a Madrid para tomar declaración a 'El Pollo', cuyas revelaciones han suscitado interés mediático más allá de las fronteras europeas, particularmente en países de América Latina como Perú, Brasil, Colombia y Argentina sin que conste que también hayan solicitado hablar con Carvajal.



EXTRADICIÓN PENDIENTE



El otrora dirigente 'chavista' fue detenido con miras a ejecutar una extradición que fue autorizada definitivamente por España en marzo de 2020 pero que no se había podido materializar porque en noviembre de 2019 huyó, aunque su defensa destaca que nunca llegó a salir del país.



La Sala de lo Penal, tras varias idas y venidas, acordó el pasado 21 de octubre hacer efectiva de una vez por todas la extradición del militar venezolano a la potencia americana, aunque apenas 24 horas después la misma Sala volvió a frenar su envío a Washington para cumplimentar un trámite formal que estaba pendiente.



Estados Unidos debe entregar a la Audiencia Nacional garantías respecto al trato que se daría a Carvajal en caso de que fuese extraditado, para lo cual la Sala de lo Penal, a instancias de la defensa, le dio un plazo de 45 días a contar desde el 29 de octubre.



Una vez recibidas estas garantías, la Sala de lo Penal podría seguir adelante con la extradición, a pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver las medidas cautelares solicitadas como parte de otro recurso presentado por la defensa para revocar la negativa del Ministerio de Interior a concederle el asilo.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.